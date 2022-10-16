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    • Yaşam
    • 16.10.2022 10:14
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    • 16.10.2022 10:20
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    Kontrolden çıktı bariyerlere ok gibi saplandı! İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza

    İstanbul Havalimanı yolunca içinde hosteslerin de bulunduğu bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi şans eseri hafif yaralı şekilde kurtuldu.

    Kontrolden çıktı bariyerlere ok gibi saplandı

    İstanbul Havalimanı yolunda içerisinde hosteslerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Hurda haline gelen otomobilin içerisindeki 3 kişi şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

    Kaza, saat 07.30 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanında uçuş ekibini taşıyan İ.N. yönetimindeki 34 EUR 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



    HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR
    Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve 2 hostes, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



    Kazaya karışan otomobil hurda haline gelirken, otomobil içerisindeki 3 kişi kazadan şans eseri hafif yaralanarak kurtuldu. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Kontrolden çıktı bariyerlere ok gibi saplandı! İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza
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