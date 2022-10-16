Kontrolden çıktı bariyerlere ok gibi saplandı! İstanbul Havalimanı yolunda korkunç kaza

İstanbul Havalimanı yolunda içerisinde hosteslerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Hurda haline gelen otomobilin içerisindeki 3 kişi şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.



Kaza, saat 07.30 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanında uçuş ekibini taşıyan İ.N. yönetimindeki 34 EUR 020 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.