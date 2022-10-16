İstanbul Fatih'te hareketli gece! Silahlar peş peşe patladı: 2 yaralı

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.