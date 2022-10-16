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    • Yaşam
    • 16.10.2022 09:35
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    • 16.10.2022 09:35
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    İstanbul Fatih'te hareketli gece! Silahlar peş peşe patladı: 2 yaralı

    İstanbul Fatih'te gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından taraflar birbirlerine silahla ateş ederken, 2 kişi yaralandı.

    İstanbul’da hareketli gece! Silahlar peş peşe patladı

    Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayıp incelemek üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam İstanbul Fatih'te hareketli gece! Silahlar peş peşe patladı: 2 yaralı
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