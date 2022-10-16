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    • Yaşam
    • 16.10.2022 09:27
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    • 16.10.2022 09:27
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    Bursa'da asker konvoyunda silahlarla dehşet saçtılar

    Bursa'da asker konvoyunda tabanca ve yarı otomatik silahlarla havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, görüntüler büyük tepki çekti.

    Asker konvoyunda dehşet saçtılar

    Bursa'da asker konvoyunda gençlerden biri, seyir halindeki araçtan dışarıya çıkardığı tabanca ve yarı otomatik silah ile havaya doğru defalarda ateş etti. O anlar ise arkasında bulunan bir kişin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



    Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir grup genç asker eğlencesi sırasında konvoy düzenledi. Gençlerden biri seyir halindeki otomobilden tabanca ve yarı otomatik silahları çıkararak havaya rastgele defalarca ateş etti. O anlar arkasında bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da asker konvoyunda silahlarla dehşet saçtılar
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