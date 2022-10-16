Çok a'cep'yip! Antalya'da canına kıymak isteyen gence yardım yerine cep telefonlarına sarıldılar





CENAZE EVİ!

Elazığ'da eşi Yasemin U. ile arasında sorunlar olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen Yaşar U., evlenecek olan oğlunun düğününü bastı. Davetliler halay çekerken, salonda kurşun yağdırdı. Daha sonra eşini hedef aldı. Kafasından vurulan genç kadın, yere yığıldı. Annesini korumak isteyen kızını da yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan Yasemin U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.