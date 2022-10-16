Çok a'cep'yip! Antalya'da canına kıymak isteyen gence yardım yerine cep telefonlarına sarıldılar

Antalya Muratpaşa'da 38 yaşındaki G.D., motosikleti çalındıktan sonra bunalıma girdi. Bir üst geçitteki demir korkuluklara çıkarak intihara teşebbüs etti! Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen G.D., "Artık arkamızı dönemiyoruz. Bunaldım!" dedi.
O sırada vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi ellerine telefonu aldı ve sosyal medyada canlı yayına geçti. Bazı gençler ise intihar teşebbüs alanını manzara yapıp selfie çekti! Vurdumduymazlık, görenleri şoke etti! Öte yandan polisin yoğun çabaları sonucu ikna edilen G.D. intihardan vazgeçti. İfadesi alınmak üzere Emniyet'e gönderildi.
İtfaiye G.D.'nin hayatını kurtarmak için sıkı tedbirler aldı. Genci, sonunda ikna etmeyi başardı.