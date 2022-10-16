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    Çok a'cep'yip! Antalya'da canına kıymak isteyen gence yardım yerine cep telefonlarına sarıldılar

    G.D., bunalıma girdi. Üst geçide çıkarak canına kıymak istedi. Onlarca insan bölgeye akın etti. Ancak yardım etmek yerine canlı yayın açtı, hatta selfie bile çekti. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 16 Ekim TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    Çok a’cep’yip

    Antalya Muratpaşa'da 38 yaşındaki G.D., motosikleti çalındıktan sonra bunalıma girdi. Bir üst geçitteki demir korkuluklara çıkarak intihara teşebbüs etti! Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen G.D., "Artık arkamızı dönemiyoruz. Bunaldım!" dedi.



    O sırada vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi ellerine telefonu aldı ve sosyal medyada canlı yayına geçti. Bazı gençler ise intihar teşebbüs alanını manzara yapıp selfie çekti! Vurdumduymazlık, görenleri şoke etti! Öte yandan polisin yoğun çabaları sonucu ikna edilen G.D. intihardan vazgeçti. İfadesi alınmak üzere Emniyet'e gönderildi.



    İtfaiye G.D.'nin hayatını kurtarmak için sıkı tedbirler aldı. Genci, sonunda ikna etmeyi başardı.



        'VAH'KİNGHAM SARAYI
        İngiltere Kralı 3. Charles, 70 yıl sonra muradına erdi. Tahta geçti. Ancak hala Buckhingham Sarayı'na yerleşemedi. Sebebi ise sarayın restore edilmesiydi! 370 milyon sterline mal olacak restorasyon nedeniyle Kral Charles ile eşi Camilla'nın 3 gün Clarence House'da, perşembe ve cuma günü Windsor Kalesi'nde, hafta sonu ise Sandringham Sarayı'nda kalacağı öğrenildi.



        LADY GAGA
        Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, şah kartal yuvalarını taradı. Yaralı halde bulunan ve Kaşif Şahgaga adı verilen kuşun 6 ay boyunca tedavisini yaptı. Ardından uydu vericisi takarak doğaya saldı. İşte o kuş, tam 5 ay sonra yeniden Türkiye'ye giriş yaptı. Son bir haftadır Çankırı civarında olan yırtıcı kuşun dönüşü, herkesi heyecanlandırdı.



        CENAZE EVİ!
        Elazığ'da eşi Yasemin U. ile arasında sorunlar olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen Yaşar U., evlenecek olan oğlunun düğününü bastı. Davetliler halay çekerken, salonda kurşun yağdırdı. Daha sonra eşini hedef aldı. Kafasından vurulan genç kadın, yere yığıldı. Annesini korumak isteyen kızını da yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan Yasemin U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



            CAN KURTARIRKEN CANINDAN OLDU
            Bursa'da sabıkalı Gökhan N, ayrı yaşadığı eşinin evini bastı. Genç kadını darp etmeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis memuru Semih Altıntaş, zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca daireye balkondan girmeye çalıştı. Binanın 2'nci kat balkonundan 3'üncü kata çıkmak isterken tutunduğu demir parmaklık kopunca yere düşüp ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



            NADİR VAHŞET
            Elazığ'da ekipler, çöp toplama merkezinde bir kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmada, kadının Tekirdağ'dan şehre gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cesedi Nadir Üstün'ün olay yerine bıraktığını tespit etti. Gözaltına alınan Üstün, kadının sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğünü belirterek öldürdüğünü söyledi. Yapılan incelemede kadının öldürülmeden önce işkence gördüğü öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak hapse gönderildi.



            NE YAPTIN İLKLİMA!
            Samsun Atakum'da dün sabah sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü (20) olduğu tespit edilen genç kızın, başından tabancayla vurulduğu belirlendi. Yanında tabanca da bulunan İlklima'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



                158 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 157 milyon 793 bin 267 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 462 bin 647 lira, 4 bilenler bin 933 lira, 3 bilenler 132 lira, 2 bilenler ise 13 lira alacak.

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                Environment
                Haberler Yaşam Çok a'cep'yip! Antalya'da canına kıymak isteyen gence yardım yerine cep telefonlarına sarıldılar
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