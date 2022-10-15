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    • Yaşam
    • 16.10.2022 05:58
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    • 16.10.2022 06:01
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    İzmir'de yol verme tartışmasında akılalmaz olay! Başına kaldırım taşıyla vurdu

    İzmir'de gece saatlerinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin başına kaldırım taşıyla vuruldu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, o kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Yol verme tartışmasında akılalmaz olay

    İzmir'in Bornova ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada başına kaldırım taşı ile vurulan K.Y. (40), ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


    İzmir'de yol verme tartışmasında akılalmaz olay! Başına kaldırım taşıyla vurdu | Video

    Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma, tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü. Grup içerisinden bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu. Şüpheliler olay yerinde kaçarken, K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



        OLAY ANI KAMERADA
        Öte yandan, olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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