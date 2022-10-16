Avukuat! Hırsız, kendini savunan hukukçuyu soydu

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Hırsızlar arasında Tugay E.'nin olduğunu gören İçoğlu, hayatının şokunu yaşadı! Çünkü genç adam, 1.5 yıl önce o hırsızın avukatlıydı! Baro tarafından atandıktan sonra, o dönem de hırsızlık suçundan tutuklanan zanlının savunmasını yapmıştı! Eski müvekkili tarafından soyulduğu için büyük şaşkınlık yaşadığını belirten İçoğlu "Bilgisayarımın içinde kızlarımın 15 yıllık fotoğraf albümü ve yüzlerce dilekçe gibi özel evrak vardı. Hırsızların kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan isimleri öğrenince bunlardan biri olan Tugay E., yine hırsızlık suçundan gözaltına alınmış ve ben de onu CMK avukatı olarak savunmuştum. O kişinin 1,5 yıl sonra beni soyacağı aklımın ucundan geçmezdi. Bu da sanırım mesleğimizin ironi tarafı olsa gerek" açıklaması yaptı.

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