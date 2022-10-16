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    Avukuat! Hırsız, kendini savunan hukukçuyu soydu

    Avukat Ekrem İçoğlu, 1.5 yıl önce hırsızlık suçundan yargılanan Tugay E’nin savunmasını yaptı. İşte o zanlı, rahat durmadı. Önceki gün hukukçunun ofisine girip ne var ne yoksa çaldı! Genç adam, “Aklımın ucundan geçmezdi” ifadesini kullandı.

    Avukuat!

    Şaşkına çeviren olay, Erzurum'da yaşandı. Baro avukatlarından Ekrem İçoğlu, 11 Ekim'de hukuk bürosunda yaşanan hırsızlık olayıyla sarsıldı! Bilgisayarı ve televizyonu çalınan hukukçu, hemen polisi aradı. 4 şüpheli kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.



    KAMERALARI İZLEDİ VE...
    Hırsızlar arasında Tugay E.'nin olduğunu gören İçoğlu, hayatının şokunu yaşadı! Çünkü genç adam, 1.5 yıl önce o hırsızın avukatlıydı! Baro tarafından atandıktan sonra, o dönem de hırsızlık suçundan tutuklanan zanlının savunmasını yapmıştı! Eski müvekkili tarafından soyulduğu için büyük şaşkınlık yaşadığını belirten İçoğlu "Bilgisayarımın içinde kızlarımın 15 yıllık fotoğraf albümü ve yüzlerce dilekçe gibi özel evrak vardı. Hırsızların kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan isimleri öğrenince bunlardan biri olan Tugay E., yine hırsızlık suçundan gözaltına alınmış ve ben de onu CMK avukatı olarak savunmuştum. O kişinin 1,5 yıl sonra beni soyacağı aklımın ucundan geçmezdi. Bu da sanırım mesleğimizin ironi tarafı olsa gerek" açıklaması yaptı.

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