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    Fatih Tutak'ın bir anda yıldızı patladı! Restoranında yer bulamayan ünlüler 'hatır telefonuna' sarıldı

    Fatih Tutak, tarih yazdı. Michelin’in iki yıldızını alan ilk Türk olarak büyük bir başarıya imza attı. Bir anda ‘yıldızı’ parladı. Restoranına talep yağdı. 6 aylık rezervasyonun dolduğu açıklandı. Yer bulamayan sosyetikler 'hatır telefonuna' sarıldı.

    Yer ’Tutak’!

    Türk şefler, dünya çapında ün yaptı. Hem Türk yemeklerinin hem de Türk şeflerin başarısı yıldızlandı. Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, listesine ilk kez İstanbul'u aldı. Salı akşamı düzenlenen törenle rehbere alınan 53 restoran açıklandı. TURK Fatih Tutak, iki Michelin Yıldızı'nı kaptı! Başarısıyla takdir toplayan şef Fatih Tutak'ın restoranına ilgi yağdı. Herkes, Michelin yıldızlı işletmede akşam yemeği için birbiriyle yarıştı.



    ÖDEMELER PEŞİN
    Altı aylık rezervasyonlar şimdiden kapandı. Üstelik tüm rezervasyonların ücreti de peşin alındı! İlgiden dolayı telefonun fişini çekmek zorunda kalan işletme, mart ayından itibaren yeni rezervasyon yapmaya başlayacaklarını açıkladı. Ali Şen, Arzu Sabancı gibi sosyetik isimlerin yanı sıra, Şevval Şahin, Almeda Abazi, Naz Elmas, Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ gibi isimler, hatır telefonlarıyla restoranda yer bulmak için uğraştı!



    BAŞARISININ SIRRI ANNESİNİN MANTISI
    Şef Fatih Tutak, Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nu bitirdi. Bir süre sonra yurt dışına gitti. Hong Kong, Singapur'da ünlü şeflerin restoranında deneyim elde etti. Başarısının sırrı ise anne yemeklerinde gizliydi! Annesinin mantısından esinlenerek hazırlığı yemeğin ilgi çekmesi üzerine Bankok'ta The Dining Room of The House of Sathorn'da menü sunma imkanı elde etti...



        ÜNLÜLER YARIŞIYOR...
        Ünlüler, Michelin yıldızlı restoranda akşam yemeği için rezervasyon yapmak istedi. Ancak boş yer olmadığını duyunca şoka girdi!



        Aslı Şen, restoranda yer bulamadı.



        Şevval Şahin rezervasyon yaptıramayınca kapıda kaldı.



            MENÜ FİYATLARI FIRLADI
            Restorana ilgi artınca, fiyatlar da katlandı. Bin 600 liradan başlayan tadım menüsü 3 bin TL'ye fırladı! Üstelik ödemeler, nakit olarak yapıldı.

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            Environment
            Haberler Yaşam Fatih Tutak'ın bir anda yıldızı patladı! Restoranında yer bulamayan ünlüler 'hatır telefonuna' sarıldı
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