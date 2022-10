Fatih Tutak'ın bir anda yıldızı patladı! Restoranında yer bulamayan ünlüler 'hatır telefonuna' sarıldı

BAŞARISININ SIRRI ANNESİNİN MANTISI

Şef Fatih Tutak, Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nu bitirdi. Bir süre sonra yurt dışına gitti. Hong Kong, Singapur'da ünlü şeflerin restoranında deneyim elde etti. Başarısının sırrı ise anne yemeklerinde gizliydi! Annesinin mantısından esinlenerek hazırlığı yemeğin ilgi çekmesi üzerine Bankok'ta The Dining Room of The House of Sathorn'da menü sunma imkanı elde etti...