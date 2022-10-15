Fatih Tutak'ın bir anda yıldızı patladı! Restoranında yer bulamayan ünlüler 'hatır telefonuna' sarıldı

Türk şefler, dünya çapında ün yaptı. Hem Türk yemeklerinin hem de Türk şeflerin başarısı yıldızlandı. Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, listesine ilk kez İstanbul'u aldı. Salı akşamı düzenlenen törenle rehbere alınan 53 restoran açıklandı. TURK Fatih Tutak, iki Michelin Yıldızı'nı kaptı! Başarısıyla takdir toplayan şef Fatih Tutak'ın restoranına ilgi yağdı. Herkes, Michelin yıldızlı işletmede akşam yemeği için birbiriyle yarıştı.