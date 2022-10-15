💥BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI Grizu patlaması! GRİZU NEDİR, ne demek, anlamı? Grizu patlaması neden, nasıl olur?

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte adı duyulan grizu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki GRİZU NEDİR, ne demek, anlamı? Grizu patlaması neden, nasıl olur? İşte yanıtları!
GRİZU NEDİR, NE DEMEK, ANLAMI?
Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gazdır.
GRİZU PATLAMASI NASIL OLUR?
Ayrıca grizu, başka bir deyişle metan-hava karışımı olarak da adlandırılabilinir. %5 - %15 arası metan ile havanın birleşmesinden oluşan bu karışım, 650'C de 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Bu karışım önce ani şekilde genleşir, daha sonra patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır. Büyük tahrip gücüne ve yıkım etkisine sahip bir patlamadır.
GRİZU PATLAMASI NEDEN OLUR?
Kömür madenlerinin kabusu olan grizu, Türkiye'de de sık sık görülmektedir.
Özellikle yaşlı kömür damarlarında grizu riski yüksektir. Yasalar doğrultusunda, metan'in havada bulunma oranı, hacimce %1'dir. Bu seviyeye ulaşıldığında acilen önlem alınması gerekmektedir. Eğer %1 üzerine çıkarsa bu karışım, maden ocaği acilen boşaltılmalıdır.