Bakan danışmanı ve emniyet müdürü yalanıyla 500 bin TL'lik tuzak! Vurguna suçüstü

SAHTE İHBARLAR YAĞDI

Bu görüşmelerden sonra kafeyle ilgili CİMER'e, polise ve belediyeye şikâyet yağmaya başladı. Kafede kavga olduğu ihbar ediliyor, polis geliyor ancak herhangi bir kavga emaresine rastlanmıyordu. Kafenin evraklarında eksikler olduğu ihbar ediliyor zabıta geliyor ancak herhangi bir eksiklik bulunamıyordu. Peş peşe yaşanan şikâyetlerin ardından kafe mühürlendi. Kafenin mühürlenmesinin ardından Refah İpek ve arkadaşlarının vaatleri de hız kazandı. Kafeyi 500 bin TL karşılığında açtırabileceklerini söyleyerek Laleh Vatankhani'den para istiyorlardı. Bu vaatlerden bunalan Laleh Vatankhani, polise giderek şikâyetçi oldu. Polisler, İranlı kadına, kendisinden para isteyen kişilerle buluşmasını, seri numaraları alınan 20 bin doları verdiğinde operasyon yapacaklarını söylediler.