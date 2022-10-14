Ava gitmek için evden çıkan çiftçinin 17 gün sonra cesedi bulundu

Germencik'in kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabahı tüfeğini alarak 'Ava gidiyorum' diyerek, evden çıkıp, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağa gitti.
Tosun'un otomobilini dağda bir bölgede bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dron ve helikopterle havadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı.
ÖZEL EKİP BULDU
Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından 10 gün önce 8 kişilik özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekip Durmuş Tosun'un kaybolduğu bölgede arama, kurtarma çalışmalarını sıklaştırdı.