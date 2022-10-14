Ava gitmek için evden çıkan çiftçinin 17 gün sonra cesedi bulundu

Yapılan kontrollerde Tosun'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadığı belirtildi. Durmuş Tosun'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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