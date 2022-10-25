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    • Yaşam
    • 25.10.2022 08:01
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    • 25.10.2022 08:01
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    2022 yılı gök olayları takvimi |Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

    2022 yılı için ikisi ay ikisi güneş olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek. Güneş tutulması, önemli doğa olaylarından biridir. İzleyicilere eşsiz anlar yaşatan Güneş tutulmasının ne zaman ve saat kaçta meydana geleceği, Türkiye'den görülüp görülmeyeceği, nereden görülecek araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

    2022 yılı için ikisi ay ikisi güneş olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek. Güneş tutulması, önemli doğa olaylarından biridir. İzleyicilere eşsiz anlar yaşatan Güneş tutulmasının ne zaman ve saat kaçta meydana geleceği, Türkiye'den görülüp görülmeyeceği, nereden görülecek araştırılıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması saat kaçta? İşte merak edilenler...

    GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yılın ikinci Güneş tutulmasının 25 Ekim 2022 tarihinde saat 11:58 sıralarında meydana gelmesi bekleniyor.

    GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

    Güneş tutulması İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den görülecek.

        GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

        Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

        GÜNEŞ TUTULMASINDA PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) NE YAPARDI?

        Sahih hadis kaynaklarında belirtilenlere göre Efendimiz (SAV), güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır. (Müslim, Küsuf, 3-5). Peygamber Efendimiz Ay tutulması ve Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazlardan olan Husuf namazı ve Küsûf namazını da tavsiye etmiştir.
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        Haberler Yaşam 2022 yılı gök olayları takvimi |Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?
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