Giresun'da duran arabaya çarpan Fevzi D. kimdir, kaç yaşında? Giresun yaşlı adam kaza videosu izle!

Giresun'da yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Giresun'da yolun karşısına geçerken duran otomobile çarpıp kendisini yere atan yaya kameraya yansıdı. Peki, Giresun'da duran arabaya çarpan Fevzi D. kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler!
Giresun'da yolun karşısına geçerken duran otomobile çarpıp kendisini yere atan yaya kameraya yansıdı.
Cemal Gürsel Caddesi Şeyh Keramettin Camisi mevkisinde seyir halindeki otomobil, 72 yaşındaki Fevzi D.'nin yolun karşısına geçtiği sırada durdu. Duran araca çarpıp bir süre üzerine yaslanan F.D, daha sonra kendisini yere attı.
Yaşlı adamın yerde yattığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulansta muayene edilen ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen Fevzi D., kendi isteği üzerine sağlık kuruluşuna nakledilmedi.