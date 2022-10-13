Yıldızı parladı! Michelin iki yıldızını tarihte ilk kez Türk şef Fatih Tutak aldı

Mutfaktan bu kez gurur çıktı! Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, listesine İstanbul'u da aldı. Michelin müfettişleri, uzun bir süre İstanbul'u turladı. Ünlü restoranların lezzetlerini tattı. Salı akşamı düzenlenen törenle, rehbere alınan 53 başarılı restoran açıklandı. Şişli'deki Turk Fatih Tutak iki Michelin Yıldızı alarak göğsümüzü kabarttı. Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.
REZERVASYON İMKANSIZ
Şef Fatih Tutak'ın restoranı TURK Fatih Tutak, İstanbul'da iki yıldız alan tek restoran oldu. Tutak, Tokyo, Singapur, Kopenhag, Hong Kong ve Bangkok gibi mutfaklarda çalıştı. Michelin yıldızı almasının ardından restoranına ilgi daha da arttı. Ocak ayına kadar tüm rezervasyonlar kapıldı!
1900'LERDE BAŞLADI
Fransız araba lastiği üreticisi Michelin, seyahatlerde kolaylık sağlamak için restoran bilgilerinin yer aldığı ilk rehberini 1900'lerde yayımladı. 1926'da ise restoranlara yıldız vermeye başladı. Böylece rehberin yüksek yıldızlı restoranları tüm dünyada ün kazandı.
NASIL DAĞITILIYOR?
Bir Michelin Yıldızı: İyi malzemelerin kullanıldığı yemeklerin pişirildiği restorana verilir.
İki Michelin Yıldızı: Şefin karakter ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda verilir.
Üç Michelin Yıldızı: Kariyerinin zirvesinde olan şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.