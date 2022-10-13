Yıldızı parladı! Michelin iki yıldızını tarihte ilk kez Türk şef Fatih Tutak aldı

Mutfaktan bu kez gurur çıktı! Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi, listesine İstanbul'u da aldı. Michelin müfettişleri, uzun bir süre İstanbul'u turladı. Ünlü restoranların lezzetlerini tattı. Salı akşamı düzenlenen törenle, rehbere alınan 53 başarılı restoran açıklandı. Şişli'deki Turk Fatih Tutak iki Michelin Yıldızı alarak göğsümüzü kabarttı. Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise bir Michelin Yıldızı aldı.