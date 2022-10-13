İstanbul'da lüks mekanlardaki otopark ücreti 150 TL'yi buldu! Yanlış parktan dolayı gelen cezalar ise müşterileri çileden çıkardı





Resmen terör bu! Üç şeritli yol valelerin çift sıra araç park etmesinden dolayı teke düşüyor. Trafikten ilerleyemiyoruz.

Bugün aracımı kendim park etmek istediğim için vale tarafından tehdit edildim!

Lüks mekanlar hem menüleriyle müşteriyi kazıklıyor. Üstüne bir de vale kabusu yaşatıyor.

Hem 150 TL öde üstüne bir de terbiyesizce tavır çek! Yazık!

Aracımı yanlış yere park eden vale yüzünden 600 TL ceza geldi. Mekan 'Beni ilgilendirmez' diyor. Gel de çıldırma...