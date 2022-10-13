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    İstanbul'da lüks mekanlardaki otopark ücreti 150 TL'yi buldu! Yanlış parktan dolayı gelen cezalar ise müşterileri çileden çıkardı

    İstanbul’da değnekçiliğin adı ‘vale’ oldu! Lüks mekanlardaki otopark ücreti 150 TL’yi buldu. Üstüne bir de yanlış yere park edilen araçlara gelen cezalar, müşterinin keyfini bozdu. Yaşanan skandal sosyal medyanın gündemine oturdu.

    ’Park’ şu işe!

    İstanbul'un trafik çilesine bir de vale terörü eklendi. Uyguladıkları kural dışı yöntemlerle trafiği kilitleyen valeler, vatandaşı canından bezdirdi. Günümüzde özellikle büyükşehirlerde değnekçiliğin yeni ismi valeydi! Hem İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş'tan Emirgan'a kadar uzanan hat boyunca hem de Nişantaşı'nda lüks mekanların çalıştırdığı görevliler, sokakları otoparka çevirdi!



    KURAL TANIMIYORLAR
    Müşteriden 150 TL valelerin yol açtığı kabus bununla da bitmedi. Kimi aracını vermek istemeyen müşteriyi tehdit etti. Kimi, park ettikleri araçları kaldırama ya da duvara vurarak hasar verdi. Kimi de yasak olan araçları yasak olan alanlara park etti. Araç sahibi günler sonra gelen trafik cezasını gördüğünde şoka girdi! Yaşadıkları sıkıntıları sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, çözüm istedi.



    TEHDİT BİLE VAR
    Kız arkadaşımla sahile gittik. Eğer x mekanda oturmazsam, aracımı sahil yoluna park edemeyeceğim söylendi.



        Resmen terör bu! Üç şeritli yol valelerin çift sıra araç park etmesinden dolayı teke düşüyor. Trafikten ilerleyemiyoruz.
        Bugün aracımı kendim park etmek istediğim için vale tarafından tehdit edildim!
        Lüks mekanlar hem menüleriyle müşteriyi kazıklıyor. Üstüne bir de vale kabusu yaşatıyor.
        Hem 150 TL öde üstüne bir de terbiyesizce tavır çek! Yazık!
        Aracımı yanlış yere park eden vale yüzünden 600 TL ceza geldi. Mekan 'Beni ilgilendirmez' diyor. Gel de çıldırma...





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        Haberler Yaşam İstanbul'da lüks mekanlardaki otopark ücreti 150 TL'yi buldu! Yanlış parktan dolayı gelen cezalar ise müşterileri çileden çıkardı
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