İstanbul'da lüks mekanlardaki otopark ücreti 150 TL'yi buldu! Yanlış parktan dolayı gelen cezalar ise müşterileri çileden çıkardı

İstanbul'un trafik çilesine bir de vale terörü eklendi. Uyguladıkları kural dışı yöntemlerle trafiği kilitleyen valeler, vatandaşı canından bezdirdi. Günümüzde özellikle büyükşehirlerde değnekçiliğin yeni ismi valeydi! Hem İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş'tan Emirgan'a kadar uzanan hat boyunca hem de Nişantaşı'nda lüks mekanların çalıştırdığı görevliler, sokakları otoparka çevirdi!
KURAL TANIMIYORLAR
Müşteriden 150 TL valelerin yol açtığı kabus bununla da bitmedi. Kimi aracını vermek istemeyen müşteriyi tehdit etti. Kimi, park ettikleri araçları kaldırama ya da duvara vurarak hasar verdi. Kimi de yasak olan araçları yasak olan alanlara park etti. Araç sahibi günler sonra gelen trafik cezasını gördüğünde şoka girdi! Yaşadıkları sıkıntıları sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, çözüm istedi.
TEHDİT BİLE VAR
Kız arkadaşımla sahile gittik. Eğer x mekanda oturmazsam, aracımı sahil yoluna park edemeyeceğim söylendi.