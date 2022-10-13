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    İstanbul'da iki kardeş esnaf ve müşterilerini 100 milyon TL dolandırdı

    İki kardeş, esnaf ve müşterileri TL cinsinden paraları dövize çevirip, kar elde edecekleri vaadiyle kandırdı. Yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    100 milyonluk vurgun!

    İstanbul Bayrampaşa'da yaklaşık 50 kişi, 25 yıldır döviz bürosu işleten Mesut B.'ye TL cinsinden paraları dövize çevirip, kar edecekleri vaadiyle para kaptırdığını iddia etti. Toplamda 100 milyon lira toplandığı belirlendi. Döviz bürosu yetkilisi Şükrü B. ve iki çalışanı 20 Eylül'de gözaltına alındı. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada döviz bürosunda arama yapıldı.

    Müşterilerden alınan paraların kayıtlarının tutulduğu defter, 1 milyon Türk Lirası ve bir miktar döviz ele geçirildi. İki çalışan Mesut B.'nin aldığı paraları sadece deftere kaydettiklerini, kasiyer olarak çalıştıklarını sadece normal müşterilerle ilgilendiklerini anlattı. Şükrü B., 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan tutuklanırken, çalışanlar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ağabey hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



    Şükrü B., para alışverişinin abisi tarafından kontrol edildiğini, abisinin Forex'de kaldıraçlı işlemler yaptığını ve paraları batırıp kaçtığını söyledi.



    Ağabey Mesut B.'nin 19 Eylül günü yurt dışına çıktığı tespit edildi. (Dilek Yaman DEMİR)

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