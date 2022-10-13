İstanbul'da iki kardeş esnaf ve müşterilerini 100 milyon TL dolandırdı

İstanbul Bayrampaşa'da yaklaşık 50 kişi, 25 yıldır döviz bürosu işleten Mesut B.'ye TL cinsinden paraları dövize çevirip, kar edecekleri vaadiyle para kaptırdığını iddia etti. Toplamda 100 milyon lira toplandığı belirlendi. Döviz bürosu yetkilisi Şükrü B. ve iki çalışanı 20 Eylül'de gözaltına alındı. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada döviz bürosunda arama yapıldı.



Müşterilerden alınan paraların kayıtlarının tutulduğu defter, 1 milyon Türk Lirası ve bir miktar döviz ele geçirildi. İki çalışan Mesut B.'nin aldığı paraları sadece deftere kaydettiklerini, kasiyer olarak çalıştıklarını sadece normal müşterilerle ilgilendiklerini anlattı. Şükrü B., 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan tutuklanırken, çalışanlar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ağabey hakkında yakalama kararı çıkartıldı.