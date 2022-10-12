Gece yarısı Beylikdüzü'nde kanlı infaz: 1 kişi hayatını kaybetti!

Olay, saat 23.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Kadak (42) bir kadınla restorana geldi. Kemal Kadak restorandan çıkarken, otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.