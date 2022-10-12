Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan yaşlı kadın öldü

KAN İÇİNDE TERLİKLER KALDI

Olay yerindeki kurşunlardan üçünün park halindeki bir kamyonete isabet ettiği görüldü. Gazale'den geriye market arabası ve kanlar içindeki terlikleri kaldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

5 YA DA 6 EL ATEŞ AÇTI

Olayı anlatan Muttalip Kadaş, "Siyah arabanın yanından kadın yürürken, bir kişi 5 ya da 6 el ateş etti. Bu kurşunlardan ikisi kadının vücuduna geliyor. Yengem gördükten sonra bağırıyor. Sonra adam bu aradan kaçıyor. Sonra polis ve ambulans geldi ve kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın bu sokakta yaşıyor" dedi.