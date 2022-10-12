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    20 yaşındaki Dilara Köç'ün cansız bedeni bekçiler tarafından inşaatta bulundu

    Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 20 yaşındaki Dilara Köç’ün 12 katlı inşaatın önünde bekçiler tarafından cansız bedeni bulundu. Genç kızın cenazesini alan yakınları, gözyaşlarıyla haykırdı: Kızımızı öldürdüler, katili bulun...

    Köç ailesi ağlıyor

    Erzurum'da yaşayan Köç Ailesi!nin 4 çocuğundan 2'ncisi Dilara Köç (20), 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra ayrıldı. Arkadaşlarıyla 9 Ekim'de buluşmak istediğini söyleyen Dilara, Palandöken'deki evlerinden çıktı. Akşam kızlarının geri dönmemesi üzerine Köç Ailesi, cep telefonundan aradı. Dilara'nın telefonuna cevap veren ve arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, "Telefonunu evde bırakarak markete gitti" dedi. Aile, kayıp başvurusunda bulundu. Dilara Köç'le ilgili acı haber, dün sabah saatlerinde geldi. Palandöken'de 12 katlı inşaatın önünde yerde yatan genç kızın Dilara olduğu ortaya çıktı. Amca Sadrettin Köç, "Kız arkadaşlarının ikisi de telefonu kapatmış. Kesinlikle intihar değil, cinayet. Derin bir soruşturma yapılacak. Her cinayet işleyenin yanına kalmaz. İllaki bir şey çıkaracaklar" dedi.

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    Haberler Yaşam 20 yaşındaki Dilara Köç'ün cansız bedeni bekçiler tarafından inşaatta bulundu
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