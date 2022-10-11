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    • Yaşam
    • 12.10.2022 01:50
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    • 12.10.2022 01:50
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    Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında uçak parçaları takıldı. İşte tüm detaylar...

    Denize ağ attılar, balık yerine uçak tuttular

    Trabzon'dan balık avlamak için ilçeye gelen bir firmaya ait 3 gırgır, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açığında ağ attı. Kısa süre sonra ağı çeken tekne tayfası, ağda uçak parçaları olduğunu gördü.

    Yapılan araştırmada, uçağın 2009 yılında su altı sporları tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu öğrenildi.

    Uçak enkazı Ereğli Bozahane Limanı'na getirildi, daha sonra ağdaki parçalar temizlendi.

    Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, gazetecilere, Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attıklarını, ağlarına su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazının takıldığını söyledi.

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    Haberler Yaşam Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı
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