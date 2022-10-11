Ümraniye'de yol bakım işçilerine silahlı saldırı: 1 yaralı

"ÇALIŞMADAN DOLAYI ARKADAŞLARIMIZ İZİN VERMEMİŞ"

Belediye işçisi Nesih Altın, "Arkadaşlar, asfalt dökme makinesi arıza verdiği için aşağıya inmişler. Bir otomobil geliyor. İçerisinde 5 kişi var. Hiçbir şey sormadan silahla ateş ediyorlar. Bizim arkadaşların her biri bir tarafa kaçıyor. Bir arkadaşımız vuruluyor. Yoldan geçmek istiyorlar. Arkadaşlar da çalışmadan dolayı izin vermemişler. Onlarda 10 dakika sonra tekrar buraya gelip ateş açtılar" dedi.

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