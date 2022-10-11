Tırdan düşen varilden dumanlar yükseldi: Ekipler özel kıyafetle müdahil oldu

Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. Kimyasal madde uzmanı ekip tarafından müdahale edildi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Erzincan'ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde, İstanbul'dan Özbekistan'a giden Yunus O., idaresindeki 76 DD 761 plakalı tırın dorsesinden brandanın yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü.