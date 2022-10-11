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    • Yaşam
    • 11.10.2022 09:20
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    • 11.10.2022 09:20
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    Tırdan düşen varilden dumanlar yükseldi: Ekipler özel kıyafetle müdahil oldu

    Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde syir halinde bulunan tırdan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit bulunan varil yola düştü. Sızıntı paniğe neden oldu. Yapılan ihbarın ardından, AFAD'tan görevlendiren uzman ekip müdahalede bulunarak muhtemele bir tehlike ihtimalini ortadan kaldırdı.

    Otoyolda kimyasal paniği

    Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. Kimyasal madde uzmanı ekip tarafından müdahale edildi.

    PANİĞE NEDEN OLDU
    Erzincan'ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde, İstanbul'dan Özbekistan'a giden Yunus O., idaresindeki 76 DD 761 plakalı tırın dorsesinden brandanın yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü.

    Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya kimyasal sızmaya başlayan durum paniğe neden oldu.

    UZMAN EKİPTEN MÜDAHALE
    Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD'tan uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.
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        Haberler Yaşam Tırdan düşen varilden dumanlar yükseldi: Ekipler özel kıyafetle müdahil oldu
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