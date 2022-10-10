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    • Yaşam
    • 11.10.2022 01:42
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    • 11.10.2022 01:45
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    Ankara Sincan'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı...

    Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşlerinden birini bıçakla öldürdü, diğerini ise ağır yaraladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

    Kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde kağıt toplayan yabancı uyruklu 3 kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşlerden en büyüğü M.E, yanında bulunan bıçakla kardeşi Hasan E'yi öldürdü.

    Diğer kardeşi Behçet E'yi de ağır yaralayan ve olay sırasında kendi de yaralanan zanlı daha sonra kaçtı.



    Zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılırken, Behçet E. hastanede tedavi altına alındı.
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        Haberler Yaşam Ankara Sincan'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı...
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