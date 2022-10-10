Ankara Sincan'da kardeşler arasında bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı...





Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşlerden en büyüğü M.E, yanında bulunan bıçakla kardeşi Hasan E'yi öldürdü.

Diğer kardeşi Behçet E'yi de ağır yaralayan ve olay sırasında kendi de yaralanan zanlı daha sonra kaçtı.