Türkiye’nin ilk profesyonel boks kadın hakemi olan Nazan Savaş gönülleri fethetti

Trabzon'da hafta sonu gerçekleştirilen Profesyonel Boks Şampiyonası'nda Dilara Şengül'ün maçını yöneten Nazan Savaş, başarılı kariyerinin yanında çok özel bir anne olduğunu gösterdi. Nazan Savaş, bitiş gongunun sesi duyulur duyulmaz soluğu izleyici koltuklarında uyuyan oğlunun yanında aldı. Lösemi tedavisinden çıkan oğlu Alp Rüzgar'ın üzerini örten Savaş, bu sahneyi görenleri ağlattı. İstanbul Bölgesi'nde görev yapan ve yılın hakemi seçilen Nazan Savaş, "Maçtan sonra oğlumun yanına gittim. Çünkü çok özel durumu vardı. Kendisi Lösemi tedavisi gördü. Şuan tedavi süreci tamamlandı. Kontrol aşamasındayız. Maç esnasında kocam zaten oğlumuzla ilgileniyordu. Maç bittiğinde onun üzerinin açıldığını gördüm, üzerini örttüm. Bu maç için İstanbul'dan geldik. Büyük oğlumu Mert Poyraz'ı da ringlerde büyüttüm. Şimdi Alp Rüzgar'ı ringlerde büyütüyorum. Annelik hiçbir şeye engel değil" dedi.

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