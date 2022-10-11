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    Öğretmen Mustafa Alkan'dan yüreklere işleyen hareket!

    Öğretmen Mustafa Alkan, engelli öğrencilerini yalnız bırakmadı. Her teneffüste onlarla sohbet etti, oyun oynadı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hayat dersi

    Gaziantep'te yaşayan Mustafa Alkan (41), yüzde 40 bedensel engelliydi. Yürüme güçlüğü çekti. Ancak azmetti. Okulunu başarıyla bitirdi. Yıllar önce eğitim gördüğü okulda, sınıf öğretmeni olarak göreve geldi. Bedensel engelli öğrencileri Hüseyin Talha Açıkbaş, Ecrin Öztürkmen ve Ali Mustafa'nın arkadaşlarıyla sosyalleşemediğini fark etti. Yalnız kalmamaları için teneffüslerde 3 engelli öğrencisiyle birlikte vakit geçirdi. Sözleri yüreklere işledi: Ben de engelliyim. Onları en iyi ben anlarım.



    CİĞER HARBİ
    Türkiye'de 3 il, ciğeri paylaşamadı! "Urfa ciğer kebabı" 2018'de, "Diyarbakır ciğer kebabı" ise 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescil aldı. Ancak Adana, sabah kahvaltısında bile tüketilen ciğer için iki ile de rakip çıktı. Her ildeki restoranlar, 'Ciğer bize ait' çıkışı yaptı! Diyarbakırlı işletmeci İşletmeci Kemal Tarhan, "Ciğer kebabı, Diyarbakır'ın" açıklaması yaptı. Adanalı ciğer ustası Musa Akar da rakiplerine mesajı yolladı: Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan gelenler 'Sizin ciğer daha güzelmiş' diyor. Rakibimiz yok!



    CANLI YAYINA GELİN
    ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında ilginç anlar yaşandı. Kilometreleri aşarak Türkiye'ye gelen Japon Yumiko Sakagami, Türk nişanlısı Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan tarafından 585 bin lira dolandırıldığını anlattı. Turuşkan ile Japonya'da tanıştığını, kendisine sürekli para verdiğini belirterek, Gaziantep'te nişanlandığını ve kendisine sahte takılar taktığını da açıkladı. Yayına bağlanan Turuskan, genç kadını hırsızlıkla suçladı. Yayını izleyenler, şaştı kaldı.



        YILLANMIŞ BİR AŞK HİKAYESİ
        Kraliyet ailesini konu olan The Crown dizisinin 5. sezonunda ilginç bir bölüm olduğu ortaya çıktı. Prens Philip'in Penny Knatchbull ile yaşadığı ilişkinin yayınlanacağı anlaşıldı. Bu konuda Kraliyet ailesinin dizinin yapımcılarını uyardığı, ancak olumlu dönüş alamadıkları hatırlatıldı. İddiaya göre, Prens Philip ile kendisinden 30 yaş küçük olan Burma Kontesi Penny Knatchbull arasındaki 'samimi sahneler' mahkemeye taşınacak.



        UMUT ÖĞRETMEN
        6 yaşındayken, halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen "Musküler distrofi" teşhisi konulan ve hareket etme yetisini 12 yaşında kaybeden Gamze Kılıç, bu süreçte en çok hastalığından değil meraklı bakışlardan ve bitmeyen sorulardan yoruldu. Lise yıllarında, sorunlarının üstesinden gelmede gösterdiği başarı ile psikolog olmaya yönelse de yabancı dil bilgisiyle Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatını kazanan Kılıç, 2014'te Erasmus programıyla yurt dışına giden ilk ağır engelli öğrenci olarak Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde okudu. 7 yıl önce atandığı Sincan Fatih Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak göreve başladı. Derse girmekle kalmayan Gamze öğretmen, oluşturduğu "trakeostomili_hayat" isimli sosyal medya hesabı ile kendisi gibi yaşayanlara dışarı çıkıp hayata karışmaları için ilham kaynağı oldu. Kılıç, "Hesabımı takip edenlerden çok güzel dönüşler alıyorum. 'Daha önce dışarı çıkamıyorduk, sizi gördükten sonra dışarı çıkmaya başladık' diyenler oluyor" dedi.



        SAÇLARIMDAN TUTUP YÜZÜMÜ YUMRUKLADI
        10 yıldır İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva önceki gün sabaha karşı akıl almaz bir olay yaşadı. Beyoğlu'ndaki işinden evine gitmekte olan Bagieva'nın aracına, sağından geçmek isteyen bir taksi, çarptı, bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu, ardından genç şarkıcıyı darp etti. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikâyetçi oldu. Yunus Emre KAVAK



            ŞAMPİYONU KAYBETTİK
            İzmir Urla'da önceki gece kontrolden çıkan Mahmut Soysüllü'nün (17) kullandığı motosiklet, refüje çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Soysüllü olay yerinde öldü. Trafik canavarı kurbanı olan Soysüllü'nün, geçen yıl Haziran'da Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Genç Erkekler Full Contact dalı 81 kilogramda Türkiye Şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan ailesi perişan oldu.



            154 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 154 milyon 171 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 2 milyon 800'er bin lira, 4 bilenler bin 682'şer lira, 3 bilenler 120'şer lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 792 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 792 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 900'er lira, 8 bilenler 252'şer, 7 bilenler 46'şar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            SAFRANBANK
            Karabük Safranbolu'da safran hasadı başladı. Kilosu dudak uçuklattı: 100 bin TL

            TESADÜFEN SALDIRMIŞ!
            İzmir'de Dr. Ekin Hürel Günay'ın (48) sopalı saldırıda darbedilmesi sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Günay'ın şikayetçi olması üzerine tutuklanan Servet A., "Olay günü, kendisini takip etmedik. Yolda tesadüfen karşılaşınca da tartıştık ve kavga çıktı. Olay budur" dedi.

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            Kritik Kabine sonrası önemli açıklamalar
            Haberler Yaşam Öğretmen Mustafa Alkan'dan yüreklere işleyen hareket!
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