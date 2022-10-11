Öğretmen Mustafa Alkan'dan yüreklere işleyen hareket!

Gaziantep'te yaşayan Mustafa Alkan (41), yüzde 40 bedensel engelliydi. Yürüme güçlüğü çekti. Ancak azmetti. Okulunu başarıyla bitirdi. Yıllar önce eğitim gördüğü okulda, sınıf öğretmeni olarak göreve geldi. Bedensel engelli öğrencileri Hüseyin Talha Açıkbaş, Ecrin Öztürkmen ve Ali Mustafa'nın arkadaşlarıyla sosyalleşemediğini fark etti. Yalnız kalmamaları için teneffüslerde 3 engelli öğrencisiyle birlikte vakit geçirdi. Sözleri yüreklere işledi: Ben de engelliyim. Onları en iyi ben anlarım.
CİĞER HARBİ
Türkiye'de 3 il, ciğeri paylaşamadı! "Urfa ciğer kebabı" 2018'de, "Diyarbakır ciğer kebabı" ise 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescil aldı. Ancak Adana, sabah kahvaltısında bile tüketilen ciğer için iki ile de rakip çıktı. Her ildeki restoranlar, 'Ciğer bize ait' çıkışı yaptı! Diyarbakırlı işletmeci İşletmeci Kemal Tarhan, "Ciğer kebabı, Diyarbakır'ın" açıklaması yaptı. Adanalı ciğer ustası Musa Akar da rakiplerine mesajı yolladı: Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan gelenler 'Sizin ciğer daha güzelmiş' diyor. Rakibimiz yok!
CANLI YAYINA GELİN
ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında ilginç anlar yaşandı. Kilometreleri aşarak Türkiye'ye gelen Japon Yumiko Sakagami, Türk nişanlısı Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan tarafından 585 bin lira dolandırıldığını anlattı. Turuşkan ile Japonya'da tanıştığını, kendisine sürekli para verdiğini belirterek, Gaziantep'te nişanlandığını ve kendisine sahte takılar taktığını da açıkladı. Yayına bağlanan Turuskan, genç kadını hırsızlıkla suçladı. Yayını izleyenler, şaştı kaldı.