Öğretmen Mustafa Alkan'dan yüreklere işleyen hareket!





UMUT ÖĞRETMEN

6 yaşındayken, halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen "Musküler distrofi" teşhisi konulan ve hareket etme yetisini 12 yaşında kaybeden Gamze Kılıç, bu süreçte en çok hastalığından değil meraklı bakışlardan ve bitmeyen sorulardan yoruldu. Lise yıllarında, sorunlarının üstesinden gelmede gösterdiği başarı ile psikolog olmaya yönelse de yabancı dil bilgisiyle Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatını kazanan Kılıç, 2014'te Erasmus programıyla yurt dışına giden ilk ağır engelli öğrenci olarak Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde okudu. 7 yıl önce atandığı Sincan Fatih Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak göreve başladı. Derse girmekle kalmayan Gamze öğretmen, oluşturduğu "trakeostomili_hayat" isimli sosyal medya hesabı ile kendisi gibi yaşayanlara dışarı çıkıp hayata karışmaları için ilham kaynağı oldu. Kılıç, "Hesabımı takip edenlerden çok güzel dönüşler alıyorum. 'Daha önce dışarı çıkamıyorduk, sizi gördükten sonra dışarı çıkmaya başladık' diyenler oluyor" dedi.