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    • Yaşam
    • 11.10.2022 09:27
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    • 11.10.2022 09:32
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    Sosyal medyada daha fazla beğeni almak isteyen genç kızlar çatıda fotoğraf çekti ölümle dans etti

    Tuzla'da 2 genç kız, fotoğraf çekmek için bir binanın çatısına çıktı. Tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiren gençler, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    DHA
    Sosyal medyada beğeni için ölümle dans

    Yayla Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde 2 katlı binanın çatısına çıkan 2 kız, fotoğraf çekmeye başladı. Düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan gençler, düşme tehlikesine rağmen rahat tavırlarla fotoğraf çekti.

    Sosyal medya hesaplarından ilginç paylaşımlar yapmak amacıyla çatıda fotoğraf çeken gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Gençlerin bu tehlikeli fotoğraf çekimi, yaklaşık bir yıl önce Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın, sosyal medyada paylaşmak için çatıda video çekerken düşerek hayatını kaybetmesini hatırlattı.
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        Haberler Yaşam Sosyal medyada daha fazla beğeni almak isteyen genç kızlar çatıda fotoğraf çekti ölümle dans etti
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