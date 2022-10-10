Nesli tükendiği sanılıyordu! 48 yıl sonra Mayıs ayında tekrar görüntülenen Anadolu leoparı bir kez daha fotokapana yakalandı

Türkiye'de nesli tükendiği sanılan Anadolu leoparı, mayısta 48 yıl aradan sonra ilk kez görüldü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu leoparının fotokapanla görüntülendiğini ve artık Anadolu'da varlığının belirlenmiş olduğunu belirtti.
4 farklı noktada belirlenen Anadolu leoparı, mayıs ayından sonra yeniden fotokapanla görüntülendi. Bakanlık, Anadolu leoparının fotokapana yansıyan yeni görüntülerini Twitter'dan paylaştı. Açıklamada, "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu leoparını izlemeye devam edeceğiz" denildi.
4 FARKLI ALANDA TESPİT EDİLDİ
Bakanlığın, nesli tehlike altındaki Anadolu leoparının Türkiye'de tespiti ve korunması için yürüttüğü çalışmalar ise sürüyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974 yılında öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son birey olduğu ve Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün arazi çalışmaları sırasında 25 Ağustos 2019'da erkek leopara ait iz ve işaretlere rastlanıldı.