Son dakika: Kahramanmaraş Andırın'da deprem! | AFAD Kandilli son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Aslantaş Barajı olarak bildirilen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.
Depreme ilişkin şu bilgilendirme yapıldı;
"Büyüklük:3.8 (MW) Yer:Aslantaş Barajı-[01.31 km] Andırın (Kahramanmaraş) Tarih:10-10-2022 Saat:16:07:30 TSI Enlem:37.369 N Boylam:36.268 E Derinlik:10.68 km"
AFAD DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.10.10 16:24:18 39.8128 28.8347 7.6 -.- 1.7 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2022.10.10 16:18:05 36.1395 33.5703 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.10 16:13:38 37.6107 26.7722 9.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.10 16:07:28 37.3568 36.1933 5.0 -.- 3.8 3.6 YUKARICIYANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.10 15:37:14 38.2563 45.4785 7.3 -.- 4.3 4.3 IRAN İlksel
2022.10.10 15:13:48 36.0612 33.6658 14.4 -.- 1.8 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 13:57:11 40.4497 29.3525 0.0 -.- 1.1 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.10.10 12:35:39 35.9612 24.0057 31.7 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 12:29:37 41.1512 26.5553 0.0 -.- 1.8 -.- KURTBEY-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel
2022.10.10 12:29:25 40.7792 32.3730 5.3 -.- 1.7 -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU) İlksel
2022.10.10 11:25:25 38.8828 43.3968 12.9 -.- 2.7 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2022.10.10 11:13:43 36.9570 27.8332 2.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel