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    • Yaşam
    • 10.10.2022 16:31
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    • 10.10.2022 16:57
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    Son dakika: Kahramanmaraş Andırın'da deprem! | AFAD Kandilli son depremler

    Kahramanmaraş son depremler... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Aslantaş Barajı olarak bildirilen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.

    Kahramanmaraş’ta deprem!

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi.

    Merkez üssü Aslantaş Barajı olarak bildirilen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.

    Depreme ilişkin şu bilgilendirme yapıldı;
    "Büyüklük:3.8 (MW) Yer:Aslantaş Barajı-[01.31 km] Andırın (Kahramanmaraş) Tarih:10-10-2022 Saat:16:07:30 TSI Enlem:37.369 N Boylam:36.268 E Derinlik:10.68 km"

    AFAD DEPREMLER

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.10.10 16:24:18 39.8128 28.8347 7.6 -.- 1.7 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel

    2022.10.10 16:18:05 36.1395 33.5703 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

    2022.10.10 16:13:38 37.6107 26.7722 9.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

    2022.10.10 16:07:28 37.3568 36.1933 5.0 -.- 3.8 3.6 YUKARICIYANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

    2022.10.10 15:37:14 38.2563 45.4785 7.3 -.- 4.3 4.3 IRAN İlksel

    2022.10.10 15:13:48 36.0612 33.6658 14.4 -.- 1.8 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

    2022.10.10 13:57:11 40.4497 29.3525 0.0 -.- 1.1 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

    2022.10.10 12:35:39 35.9612 24.0057 31.7 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

    2022.10.10 12:29:37 41.1512 26.5553 0.0 -.- 1.8 -.- KURTBEY-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel

    2022.10.10 12:29:25 40.7792 32.3730 5.3 -.- 1.7 -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU) İlksel

    2022.10.10 11:25:25 38.8828 43.3968 12.9 -.- 2.7 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel

    2022.10.10 11:13:43 36.9570 27.8332 2.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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    Haberler Yaşam Son dakika: Kahramanmaraş Andırın'da deprem! | AFAD Kandilli son depremler
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