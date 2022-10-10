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    • Yaşam
    • 10.10.2022 17:19
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    • 10.10.2022 17:19
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    Osmaniye'de kamyonet şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

    Osmaniye'de feci bir kaza meydana geldi. Bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Feci kaza! Şarampole uçtu

    Osmaniye'de bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi.

    Kaza, Osmaniye Aslantaş-Çamlıbel yolu arası Kazmaca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
    Seyir halindeki 31 FP 495 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 ÖLÜ 2 YARALI
    Araçta bulunan yaralı 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan yaralılardan Selahaddin Uçar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Diğer 2 yaralının tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Osmaniye'de kamyonet şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
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