İzmir'de Dr. Ekin Hürel Günay'ı 3 kişi sopalarla darbetti! Doktor isyan etti: Neden bu öfke şiddet

Torbalı 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında, 22 Ağustos'ta iddiaya göre tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan Dr. Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, 'beyaz kod' verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı.
Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, geçen 7 Ekim'de mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran Dr. Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
Sopalarla Günay'a saldırıp darbeden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktor Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.