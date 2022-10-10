İzmir'de Dr. Ekin Hürel Günay'ı 3 kişi sopalarla darbetti! Doktor isyan etti: Neden bu öfke şiddet

Torbalı 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında, 22 Ağustos'ta iddiaya göre tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan Dr. Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, 'beyaz kod' verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı.