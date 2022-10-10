Romanya polisi hata yaptı: Azerbaycan'da 17 ay tırda mahsur kaldı

Romanya polisinin yaptığı bir hata nedeniyle Azerbaycan'da 17 aydır mahsur kalan ve tır içerisinde kötü koşullarda yaşamak zorunda kalan Köksal Yılmaz; 2014 yılında yaptığı bir seyahat esnasında tır brandasının yırtılması sonucu başından geçen olayları anlattı.

Yılmaz, "Tutanak tutan Romanya polisi benden 'rüşvet' istedi. 2014 yılında yaşadığım bu olay 7 yıl sonra karşıma çıktı. Mahkeme kararıyla Azerbaycan'da polis beni aldı. Alındıktan 6 ay sonra mahkemeye çıktım ve beraat ettim fakat gümrük geçişim olmadı" dedi.

17 AY TIR İÇİNDE KALDI

Gümrük geçişi sağlanmayan Köksal Yılmaz, 17 ay boyunca tırının içinde kalarak yaşam mücadelesi verdi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YARDIMINA KOŞTU

Yılmaz'ın yardımına Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz aracılığıyla ulaşılan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan koştu. Turan'ın Dışişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı'ya ulaşılması sonrası gerçek ortaya çıkarak tır şoförü Köksal Yılmaz, Türkiye'ye gelmek üzere uçağa bindirildi.