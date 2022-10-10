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    • Yaşam
    • 10.10.2022 15:58
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    • 10.10.2022 15:58
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    Romanya polisi hata yaptı: Azerbaycan'da 17 ay tırda mahsur kaldı

    Tır şoförü Köksal Yılmaz Romanya'da 2014'te polisin yaptığı hata nedeniyle, Azerbaycan’da 17 ay mahsur kaldı. Yılmaz'ın yardımına AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan koştu. 17 ay boyunca tırda yaşayan Kırşehirli tır şoförü, yurda döner dönmez dua ederek toprağı öptü.

    17 ay tırda yaşadı! Yurda dönünce toprağı öptü

    Romanya polisinin yaptığı bir hata nedeniyle Azerbaycan'da 17 aydır mahsur kalan ve tır içerisinde kötü koşullarda yaşamak zorunda kalan Köksal Yılmaz; 2014 yılında yaptığı bir seyahat esnasında tır brandasının yırtılması sonucu başından geçen olayları anlattı.

    Yılmaz, "Tutanak tutan Romanya polisi benden 'rüşvet' istedi. 2014 yılında yaşadığım bu olay 7 yıl sonra karşıma çıktı. Mahkeme kararıyla Azerbaycan'da polis beni aldı. Alındıktan 6 ay sonra mahkemeye çıktım ve beraat ettim fakat gümrük geçişim olmadı" dedi.

    17 AY TIR İÇİNDE KALDI
    Gümrük geçişi sağlanmayan Köksal Yılmaz, 17 ay boyunca tırının içinde kalarak yaşam mücadelesi verdi.

    AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YARDIMINA KOŞTU
    Yılmaz'ın yardımına Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz aracılığıyla ulaşılan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan koştu. Turan'ın Dışişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı'ya ulaşılması sonrası gerçek ortaya çıkarak tır şoförü Köksal Yılmaz, Türkiye'ye gelmek üzere uçağa bindirildi.

    TIR ŞOFÖRLERİ POLİSE DİKKAT ETSİN
    Yılmaz, tır içinde 17 aylık esaretinin bitmesinin mutluluğunu yaşadı.

    Yılmaz açıklamasında, "Tırcı arkadaşlarımız ve konsolosluk bana çok yardımcı oldu. Sabah 05.00'te Milletvekili Hacı Turan telefonuma cevap verdi. Bütün süreç boyunca ilgilendi. Romanya polisine uluslararası tır şoförleri dikkat etsin, kurallara kesinlikle uysunlar. Romanya'da polis olmadık işlerden cezai işlem uyguluyor" ifadelerini kullandı.

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