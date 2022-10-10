Türk Hava Yolları'ndan Dünya Kupasını kazanan Ampute Milli Takımına jest: Mil hediye edilecek

SPORA VE SPORCUYA DESTEK SÜRECEK

Bolat, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. 'Bizim Çocuklar' ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için 'Miles & Smiles Elite Kart' düzenleyecek, kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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