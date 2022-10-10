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    • Yaşam
    • 10.10.2022 15:21
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    • 10.10.2022 15:24
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    Türk Hava Yolları'ndan Dünya Kupasını kazanan Ampute Milli Takımına jest: Mil hediye edilecek

    Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında rakibi Angola'yı yenip şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na 200 bin mil hediye edecek. THY'den yapılan açıklamada, " Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

    THY’den şampiyona jest

    Türk Hava Yolları, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında rakibi Angola'yı yenip şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na 200 bin mil hediye edecek.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre şirket, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan (2) ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-1 yenerek Türkiye'ye gurur yaşatan ay-yıldızlı ekibin oyuncuları ile teknik heyetine aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin mil hediye etme kararı aldı.


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    Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulanan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, dünya şampiyonu unvanıyla Türk bayrağını zirvede dalgalandıran Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti.

    SPORA VE SPORCUYA DESTEK SÜRECEK
    Bolat, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. 'Bizim Çocuklar' ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için 'Miles & Smiles Elite Kart' düzenleyecek, kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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