Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı'nın Türkiye'de birçok yerde yaşadığı ortaya çıktı! Yeri gizli tutuluyor: Vurana ceza verilsin

Anadolu Parsı ile ilgili paylaşılan yeni görüntüler ilgiyle izleniyor. Görüntüler, nesli tükendiği düşünen bu gizemli ve karizmatik canlının Türkiye'nin dört bölgesinde varlığını sürdürdüğünü gösterdi.
40 yıldan fazla Türkiye'deki varlığı tartışma konusu olan Anadolu Parsı'nı konunun uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karataş'a sorduk. Karataş, "1856 yılında Anadolu Parsı ilk defa Manisa-İzmir arasındaki Nif Dağı'nda bulunuyor.
Kafkas Parsı 1914, İran Parsı da 1927'de bulunuyor. Bu durumda İran ve Kafkasya'daki parslara, hatta İzmir'den Pakistan'a kadar olan bölgedeki bütün parslara da Anadolu Parsı demek lazım" diyor.