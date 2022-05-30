Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı'nın Türkiye'de birçok yerde yaşadığı ortaya çıktı! Yeri gizli tutuluyor: Vurana ceza verilsin

Dişilerin alanı daha küçük. Bir gecede 50-100 kilometre yürüyüp başka bir yere gidebilir. Erkekler çiftleşmek için ya da avlanmak için çok daha fazla dolaşıyor. Türkiye'deki parsların korunması için kaçak avcılık tamamen önlenmeli. Çok büyük caydırıcı cezalar verilmeli."