Kars; doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle adeta büyülüyor





KRİSTAL KARLAR DİYARİ SARIKAMIŞ

Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Sarıkamış'ın en önemli özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve doğal güzelliği. Kayak sporu için oldukça elverişli ve dünyada sadece Alpler'de olan toz kristal kar, ülkemizde bir tek Sarıkamış'ta bulunuyor. Toplam pist uzunluğu 25 km. Sarıkamış kış sporları merkezi olduğu kadar, dağcılık, binicilik, trekking, izcilik ve diğer doğa sporları için de elverişli yerlerden birisi. Festivalleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Sarıkamış, Ocak ayının ilk haftası düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda ise hüzne büründürüyor.