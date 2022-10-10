Kars; doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle adeta büyülüyor

ANİ ARKEOLOJİK ALANI
Kars'ta ilk gezilecek tarihi yerlerden olan Ani, şehir merkezine 50 kilometre mesafede bulunuyor. Erken Demir Çağı'ndan 16. yüzyıla kadar yerleşimin sürekli olduğu, Orta Çağ'ın şehircilik, mimarlık ve sanat açısından gelişiminin tüm zenginlik ve çeşitliliğinin bir arada görüldüğü çok kültürlü bir İpek Yolu yerleşimidir. 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir.
KRİSTAL KARLAR DİYARİ SARIKAMIŞ
Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Sarıkamış'ın en önemli özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve doğal güzelliği. Kayak sporu için oldukça elverişli ve dünyada sadece Alpler'de olan toz kristal kar, ülkemizde bir tek Sarıkamış'ta bulunuyor. Toplam pist uzunluğu 25 km. Sarıkamış kış sporları merkezi olduğu kadar, dağcılık, binicilik, trekking, izcilik ve diğer doğa sporları için de elverişli yerlerden birisi. Festivalleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Sarıkamış, Ocak ayının ilk haftası düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda ise hüzne büründürüyor.
KARS KALESİ
Anadolu'daki en eski kalelerden biri olan bu yapı görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. 1579 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından onarımı yapılırken, dört köşe mermer kitabe bulunmuş, dış surların kapısına koydurulmuş. Bu kitabeye göre kale, 1152 yılında Sultan Melik İzzetin'in emri ile Veziri Firuz Akay tarafından yaptırılmış. Bundan sonra 1616 ve 1636 yıllarında iki kere onarımdan geçmiş. Dış surlar üzerinde önemli 3 kapısı bulunuyor: Sukapısı veya Çeribaşı kapısı, Kağızman kapısı, Behram Kapısı veya Bayrampaşa kapısı...