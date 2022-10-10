Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kars; doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle adeta büyülüyor

    Kars; doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle gezginleri kendine çekiyor. Kış turizminde önemli bir merkez olan Kars, kayakseverlerin gözde adresleri arasında bulunuyor. Doğu Ekspresi de Kars turizmine önemli katkı sağlıyor...

    Gözde rota Kars

    ANİ ARKEOLOJİK ALANI
    Kars'ta ilk gezilecek tarihi yerlerden olan Ani, şehir merkezine 50 kilometre mesafede bulunuyor. Erken Demir Çağı'ndan 16. yüzyıla kadar yerleşimin sürekli olduğu, Orta Çağ'ın şehircilik, mimarlık ve sanat açısından gelişiminin tüm zenginlik ve çeşitliliğinin bir arada görüldüğü çok kültürlü bir İpek Yolu yerleşimidir. 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir.



    KRİSTAL KARLAR DİYARİ SARIKAMIŞ
    Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Sarıkamış'ın en önemli özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve doğal güzelliği. Kayak sporu için oldukça elverişli ve dünyada sadece Alpler'de olan toz kristal kar, ülkemizde bir tek Sarıkamış'ta bulunuyor. Toplam pist uzunluğu 25 km. Sarıkamış kış sporları merkezi olduğu kadar, dağcılık, binicilik, trekking, izcilik ve diğer doğa sporları için de elverişli yerlerden birisi. Festivalleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Sarıkamış, Ocak ayının ilk haftası düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda ise hüzne büründürüyor.



    KARS KALESİ
    Anadolu'daki en eski kalelerden biri olan bu yapı görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. 1579 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından onarımı yapılırken, dört köşe mermer kitabe bulunmuş, dış surların kapısına koydurulmuş. Bu kitabeye göre kale, 1152 yılında Sultan Melik İzzetin'in emri ile Veziri Firuz Akay tarafından yaptırılmış. Bundan sonra 1616 ve 1636 yıllarında iki kere onarımdan geçmiş. Dış surlar üzerinde önemli 3 kapısı bulunuyor: Sukapısı veya Çeribaşı kapısı, Kağızman kapısı, Behram Kapısı veya Bayrampaşa kapısı...



        KÜMBET CAMİİ
        Bagratlı Krallığı döneminde Kral Abbas tarafından MS 932-937 yılları arasında kilise olarak yapılmış Havariler Kilisesi, 1064'te camiye dönüştürülerek Kümbet Camii adını almış. Bölge Rus hakimiyetine girince kiliseye dönüştürülmüş. 1918'de Türk hakimiyetine girince yeniden camiye çevrilmiş. Bir dönem de müze olan bu yapı, 1993'ten bu yana yine cami olarak kullanılıyor.



        LEZZET DURAĞI
        Yöre mutfağını; un, baklagiller ve hayvansal ürünlere dayalı yiyecek ve yemekler oluşturuyor. Helva, hörbe, Kars böreği, hangel, kete, patatesli veya mercimekli erişte pilavı, haşıl, ekşili et, feselli, tencerede şiş kebap, yaprak mantı, tandırda kaz çekmesi, kesme çorba, hasuda, kuymak, katmer, erişte aşı, mezik gibi lezzetleri dikkat çekiyor. Hayvancılığa dayalı süt ürünlerinden peynir yapımı yöre halkının önemli geçim kaynağını oluşturuyor, arıcılık da önemli yer tutuyor. Balı, kazı, kaşar ve gravyer peyniriyle ünlü...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye 8.000, yakınına 250 TL
        Haberler Yaşam Kars; doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle adeta büyülüyor
            SON DAKİKA