Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Genç kadın şans eseri memesindeki kitleyi fark etti doktora koştu! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

    Didem Çolakoğlu, 38 yaşındaydı. Pırıl pırıl üç çocuğu vardı. Memesinde kitle fark edince soluğu doktorda aldı. Sonuçları görünce, hayatının şokunu yaşadı. Çünkü ikinci evre meme kanseri olduğu anlaşıldı! Hemen tedavisine başlandı. Herkese şu çağrıyı yaptı: ‘Gencim, bende olmaz’ demeyin. Mutlaka doktora gidin...

    Kansere göğüs gerdi

    Genç kadın, şans eseri memesindeki kitleyi fark etti. İkinci evre kanser olduğunu öğrendi. Erken teşhisle iyileşti. İzmir'de yaşanan olay, kanserle mücadele erken teşhisin önemini gösterdi. 38 yaşındaki Didem Çolakoğlu, 3 çocuk annesiydi. 2021'in ekim ayında, memesini elle muayene ederken bir kitlenin varlığını hissetti. 40 yaşını geçmediği için hiç mamografi çektirmemişti! Hemen doktora gitti. Kontrollerde, iki memesinde de kitle fark edildi! Genç kadın 2. evre meme kanseriydi! Dünyası başına yıkılan Çolakoğlu, evlatları Rüya, Yağız Ege ve Duru için direndi. İlk şoku atlattıktan sonra tedaviye geçildi. İki göğsü alındı, kemoterapi ve radyoterapiye devam etti. Kısa sürede hastalığı yendi. Erken teşhisin önemine değindi. "Hastalığımı öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı. Annem, arkadaşlarımla çok ağladık. Şoku üzerimden atıp hastalığı kabullenince her şey daha kolay oldu. İki göğsüm alındı. Ailem beni hiç yalnız bırakmadı. Arkadaşlarım ders çıkarıp hepsi kontrollerini yaptırdı" dedi.



    KONTROLÜ ERTELEMEYİN
    Medikal Onkoloji Uzm. Dr. Ahmet Özveren ise şunları söyledi: Didem Hanım 40 yaş altında risk faktörü bulunmayan bir hastamız. Eğer 'yaşım genç' diye düşünseydi, daha zor durumla karşılaşmamız söz konusu olacaktı! Bu yüzden kontorlleri ertelemeyin.



    Kanseri yenen Çolakoğlu, doktorlarına teşekkür etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye 8.000, yakınına 250 TL
    Haberler Yaşam Genç kadın şans eseri memesindeki kitleyi fark etti doktora koştu! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
        SON DAKİKA