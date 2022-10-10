Genç kadın şans eseri memesindeki kitleyi fark etti doktora koştu! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Genç kadın, şans eseri memesindeki kitleyi fark etti. İkinci evre kanser olduğunu öğrendi. Erken teşhisle iyileşti. İzmir'de yaşanan olay, kanserle mücadele erken teşhisin önemini gösterdi. 38 yaşındaki Didem Çolakoğlu, 3 çocuk annesiydi. 2021'in ekim ayında, memesini elle muayene ederken bir kitlenin varlığını hissetti. 40 yaşını geçmediği için hiç mamografi çektirmemişti! Hemen doktora gitti. Kontrollerde, iki memesinde de kitle fark edildi! Genç kadın 2. evre meme kanseriydi! Dünyası başına yıkılan Çolakoğlu, evlatları Rüya, Yağız Ege ve Duru için direndi. İlk şoku atlattıktan sonra tedaviye geçildi. İki göğsü alındı, kemoterapi ve radyoterapiye devam etti. Kısa sürede hastalığı yendi. Erken teşhisin önemine değindi. "Hastalığımı öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı. Annem, arkadaşlarımla çok ağladık. Şoku üzerimden atıp hastalığı kabullenince her şey daha kolay oldu. İki göğsüm alındı. Ailem beni hiç yalnız bırakmadı. Arkadaşlarım ders çıkarıp hepsi kontrollerini yaptırdı" dedi.