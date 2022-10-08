Üniversiteli kızın bitmeyen platonik aşık kabusu

İzmirli üniversite öğrencisi E.Ç.'nin başı platonik aşığı ile dertte. Bir süre konuşup rahatsız tavırları yüzünden ayrılma kararı aldığı eski sevgilisi saplantılı bir şekilde genç kızın hayatını kabusa çevirdi. Şimdilerde hem kendisini hem ailesini tehdit ediyor.
ÖLÜM VE TECAVÜZ TEHDİTLERİ
SABAH gazetesine yaşadıklarını anlatan E.Ç., "Yaklaşık 1.5 sene önce ayrıldığım eski erkek arkadaşım tarafından ayrıldığımızdan itibaren taciz, tehdit ve şantajlarına sürekli maruz kaldım. Peşimi bırakmayarak beni ve ailemi rahatsız etti ve hala da devam etmekte. Ailemin uyarmasına rağmen bana yaptığı eziyetlerinden geri kalmadı, korkusuzca daha da ileri giderek sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehditleri atmaya başladı" ifadelerini kullandı.
SAHTE HESAPLARLA AHLAKSIZ TEKLİF
Benim okuldan atılmam için okulumuzun dekanına ve dersime giren hocalarıma not karşılığı ilişki teklif eden benim ağzımdanmış gibi mesajlar bile attı diyen E.Ç. yaşadıklarının bununla da sınırlı olmadığını söyledi.
E.Ç. şunları aktardı: Benim olmayan hazırladığı sahte bir mesaj ile de açtığı fake hesaplardan beni eskortluk yapıyormuşum gibi mesajları beni tanıyan herkese attı. İnternet gazetesinde eskortluk yaptığımın haberinin çıktığını ve bu yüzden de okuldan atılacağımı, hakkımda soruşturma açıldığını söyledi. Dekan ile mesajlaştığını ve benim dekan tarafından okuldan atılacağımı söyledi. Okuluma gelerek beni rahatsız etti. Telefon numaramı yine sosyal medyadan benim adıma ve fotoğraflarımı kullanarak açtığı hesaplarda eskort numarası olarak dağıttı beni her gün en az 20 erkek arıyordu. Bu yüzden telefon numaramı değiştirmek zorunda kaldım.
BU MEZAR SENİN İÇİN
Evimi bulup kapıma geldi diyen E.Ç şunları söyledi: Ben telefon numaramı değiştirince ardından arkadaşımın ve annemin telefon numaralarını yine sosyal medyadan eskort mesajı olarak dağıttı. Bu da yetmedi benim numaramı öğrenememesi onu iyice çileden çıkartarak evimin adresini annemin numarası ile birlikte benim çocuk tacizcisi olduğumu ve evimde çocuklara madde kullandırttığımı yazarak evimizin adresini her tarafa yaydı ve bu şahsı yaşatmayın diye ekledi paylaşımlarına.