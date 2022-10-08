Üniversiteli kızın bitmeyen platonik aşık kabusu

İzmirli üniversite öğrencisi E.Ç.'nin başı platonik aşığı ile dertte. Bir süre konuşup rahatsız tavırları yüzünden ayrılma kararı aldığı eski sevgilisi saplantılı bir şekilde genç kızın hayatını kabusa çevirdi. Şimdilerde hem kendisini hem ailesini tehdit ediyor.

ÖLÜM VE TECAVÜZ TEHDİTLERİ

SABAH gazetesine yaşadıklarını anlatan E.Ç., "Yaklaşık 1.5 sene önce ayrıldığım eski erkek arkadaşım tarafından ayrıldığımızdan itibaren taciz, tehdit ve şantajlarına sürekli maruz kaldım. Peşimi bırakmayarak beni ve ailemi rahatsız etti ve hala da devam etmekte. Ailemin uyarmasına rağmen bana yaptığı eziyetlerinden geri kalmadı, korkusuzca daha da ileri giderek sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehditleri atmaya başladı" ifadelerini kullandı.