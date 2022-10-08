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    Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş, annesi de darp edilmiş halde bulundu l Yaşam haberleri

    2 aylık Mustafa bebek, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Darp edilen yanındaki annesi Nazlı Şekeroğlu ise yaralı olarak kurtuldu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 8 Ekim TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    Türkiye, dün tüyler ürperten bir cinayete tanık oldu. Gaziantep Şahinbey'de yaşayan baba Mehmet Şekeroğlu, sabah işe gitti. Evde kalan anne Nazlı Şekeroğlu ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan ise bir süre sonra haber alınamadı. Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri evdeki korkunç manzara karşısında gözlerine inanamadı. Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun darp edilmiş ve baygın halde yaralı olduğunu belirledi. Anne, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı. Ekipler, zanlı veya zanlıları bulmak için çalışma başlattı.



    MAZOT VURGUNU
    Bursa'da özel bir nakliyat firmasında şoför olan 55 yaşındaki A.D, çalıştığı kamyondan sürekli bidonla mazot çaldı. Yaklaşık 30 bidonu bir depoya stokladı. Patronu H.T. (61), titiz takibi sonucu hırsızlığa uyandı. A.D, gözaltına alındı. Büyük şok yaşayan firma sahibi H.T, "6 ayda 300 bin lira zararım oldu. Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında bana nankörlük yaptı" diyerek sitem etti.



    AVUKUAT!
    Korkunç olayın adresi İzmir'di. İki kadın avukata aynı telefon numarasından, içerisinde tıbbi terimlerin de yer aldığı ölüm tehdidi içeren mesajlar gitti. Hukukçular, durumu yargıya bildirdi. Şimdiye kadar tehdit alan avukat sayısının 100'ü geçtiği belirtildi. Tehdit mesajı alan avukatlardan Bahar Dural ise son derece önemli bilgiler verdi. Avukat Bahar Dural, "Söz konusu zanlı aile üyelerimin ismini ve bulunduğum ofisin adresini söyleyerek, beni öldüreceğine dair korkunç mesajlar attı" dedi.



        BAL AYILARI
        Bursa Orhaneli'de ayı ailesi, arı çiftliğini bastı! Balları yemekle kalmadı, tüm kovanları da parçaladı! 6 yıldır profesyonel arıcılık yapan Sami Doğan zararının büyük olduğunu açıkladı. "Bunca yıllık emeğimiz boşa gitti. İki, üç ayı tesisimizi darmadağın ederken, balları ve arıları yiyerek uzaklaşmışlar. Milli Parklar yetkililerinin bu tehlikeye karşı önlem almasını bekliyoruz" çağrısı yaptı. Aynı bölgede çobanlık yapan Hüseyin Zihni de ayıların 20 küçükbaş hayvanını öldürdüğünü vurguladı.



        KİRALIK MEDRESE
        Kayseri Melikgazi'de 590 yıllık Hatuniye Medresesi için kiralık ilanı verildi. Esnaf Mustafa Kemal Tatar, sahibi olduğu tarihi yapının ön cephesine 'Sahibinden Kiralık' ilanı asmayı da ihmal etmedi! 500 metrekare alan ve 14 bölümden oluşan tarihi eser için "Kira bedelini esnek tutuyorum. Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli. 150 bin liraya da 1 milyon liraya da kiraya verebilirim. Fakat iyi birisi olsun" dedi.



        ELMASI ÇOK ZOR
        Dünyanın en nadide elması olan 11.5 karatlık Williamson Pembe Yıldızı'nın Hong Kong'da satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatının 20 milyon pound'u (415 milyon TL) bulacağı vurgulandı. Elmas, adını diğer iki büyük pembe elmastan aldı. 23.60 karatlık ikinci elmasın 1947'de Kanadalı bir jeolog tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verildiği açıklandı.



            2 BİN ÇOCUK KAYIP
            Türkiye mağdur mülteci çocuklara sahip çıkarken, Avrupa'da ise bir ayda 2 bin sığınmacı çocuk esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. En çok kayıp vakasının yaşandığı ülkeler Bulgaristan ve Avusturya oldu. Çocukların insan kaçakçılarının eline düşmüş olabileceği sanılıyor.



            MASUM DAILY
            İngiltere, Daily Mail'e açılan davayla sallandı! Buna göre müzisyen Elton John, oyuncu Elizabeth Hurley ile Kraliyet Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz gazetesine özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Ünlü isimler editörlerin evlerine ve arabalarına dinleme cihazı yerleştirdiğini açıkladı. Ancak Daily Mail iddiaları yalanladı. İngiliz gazeteci Rebekah Brooks da, ünlüleri dinlediği için hapis cezası almıştı.



            SUYA İNDİRİMİ VETO ETTİ
            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararı veto etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yavaş, seçimden önce 'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu" ifadesini kullanmıştı. Şimdi ise vatandaş ve esnaf kan ağlıyor" dedi.



                522 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 522 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 108'er lira, 8 bilenler 255'er, 7 bilenler 50'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                SEFA'NIN 750 GRAMLIK CEFASI
                Bursa'da Sefa Harput (2), SMA'ya yakalandı. Ayağa kalkamadı. Bacakları alçıya alındı. İyileşmesi ise ABD'deki 45 milyon TL'lik ilaca bağlıydı. Ancak tedavisinin yapılması için 750 gram bile almaması şarttı. Baba İsmail Harput, zamana karşı yarıştıklarını anlatıp destek çağrısı yaptı...



                C'ANA'VAR
                Ordu'da Bilge C., 20 günlük kız bebeğini bahçeye gömdü. Sonra da "Yavrum kayboldu" deyip gözyaşı döktü. Polisler ihbarı şüpheli bulup peşine düştü. Genç kadın sorguda çözüldü: Evlilik dışı doğdu. Emzirirken boğuldu.



                    OPER'AŞK'YON
                    Ukraynalı 18 yaşındaki Lisa, flört sitesinde sahte hesap açtı. Rus askerlerden hoşlandığını yazdı. Kısa sürede yüzlerce talep yağdı. Genç kız da askerlerle konuşup konum bilgilerini aldı. Adreslerini gazetecilere aktardı. Moskova'ya ait üslerin yerlerinin ifşa olmasını sağladı.



                    BUL'MAYA' 10 BİN TL
                    Adana'da Maya adlı köpek kayboldu. Sahibi Lütfiye Bilgiçoğlu "O benim evladım. Bulana 10 bin TL vereceğim" diye konuştu

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                    Başardıkları tek şey masayı dağıtmak
                    Haberler Yaşam Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş, annesi de darp edilmiş halde bulundu l Yaşam haberleri
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