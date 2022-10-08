Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş, annesi de darp edilmiş halde bulundu l Yaşam haberleri

Türkiye, dün tüyler ürperten bir cinayete tanık oldu. Gaziantep Şahinbey'de yaşayan baba Mehmet Şekeroğlu, sabah işe gitti. Evde kalan anne Nazlı Şekeroğlu ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan ise bir süre sonra haber alınamadı. Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri evdeki korkunç manzara karşısında gözlerine inanamadı. Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun darp edilmiş ve baygın halde yaralı olduğunu belirledi. Anne, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı. Ekipler, zanlı veya zanlıları bulmak için çalışma başlattı.
MAZOT VURGUNU
Bursa'da özel bir nakliyat firmasında şoför olan 55 yaşındaki A.D, çalıştığı kamyondan sürekli bidonla mazot çaldı. Yaklaşık 30 bidonu bir depoya stokladı. Patronu H.T. (61), titiz takibi sonucu hırsızlığa uyandı. A.D, gözaltına alındı. Büyük şok yaşayan firma sahibi H.T, "6 ayda 300 bin lira zararım oldu. Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında bana nankörlük yaptı" diyerek sitem etti.
AVUKUAT!
Korkunç olayın adresi İzmir'di. İki kadın avukata aynı telefon numarasından, içerisinde tıbbi terimlerin de yer aldığı ölüm tehdidi içeren mesajlar gitti. Hukukçular, durumu yargıya bildirdi. Şimdiye kadar tehdit alan avukat sayısının 100'ü geçtiği belirtildi. Tehdit mesajı alan avukatlardan Bahar Dural ise son derece önemli bilgiler verdi. Avukat Bahar Dural, "Söz konusu zanlı aile üyelerimin ismini ve bulunduğum ofisin adresini söyleyerek, beni öldüreceğine dair korkunç mesajlar attı" dedi.