Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş, annesi de darp edilmiş halde bulundu l Yaşam haberleri

Türkiye, dün tüyler ürperten bir cinayete tanık oldu. Gaziantep Şahinbey'de yaşayan baba Mehmet Şekeroğlu, sabah işe gitti. Evde kalan anne Nazlı Şekeroğlu ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan ise bir süre sonra haber alınamadı. Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri evdeki korkunç manzara karşısında gözlerine inanamadı. Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun darp edilmiş ve baygın halde yaralı olduğunu belirledi. Anne, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı. Ekipler, zanlı veya zanlıları bulmak için çalışma başlattı.