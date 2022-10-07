Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.10.2022 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2022 09:28
    ABONE OL

    Çalıştığı firmadan bidon bidon mazot çaldı

    Bursa'da çalıştığı kamyondan sürekli mazot çalıp bir depoya istifleyen şoför, patronun titiz takibi sonucu yakayı eleverdi. Polisin baskın yaptığı bir depoda çok sayıda dolu mazot bidonu ele geçirildi. Babalık yaptığı işçisinin kendisini 300 bin lira zarara uğrattığını belirten patronu, "İyilik yaptım. Nankörlük gördüm" dedi.

    Patronunu bidon bidon soydu

    Bursa'da özel nakliyat firmasında yaşanan akıl almaz hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI
    Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde özel bir işletmeye 2 yıl önce şoför olarak başlayan A.D (55) firma sahibi H.T.'nin (61) titiz takibi sonrası çalıştığı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı.

    DEPODA STOKLAMIŞ
    Çaldığı mazotu evinin yakınındaki depoya stoklayan ve yaklaşık 30 bidon mazotla suçüstü yakalan zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Küçükbalıklı Merkez Karokulu'na götürüldü.

    BANA NANKÖRLÜK YAPTI
    Öte yandan yaşanan vahim olay sonrası isyan eden firma sahibi H.T., "6 ayda 300 bin lira zararım oldu. Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında bana nankörlük yaptı' diyerek sitem etti.
        Sözleşmeliye kadro Ekim’de tamam
        Haberler Yaşam Çalıştığı firmadan bidon bidon mazot çaldı
            SON DAKİKA