Çalıştığı firmadan bidon bidon mazot çaldı

Bursa'da özel nakliyat firmasında yaşanan akıl almaz hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde özel bir işletmeye 2 yıl önce şoför olarak başlayan A.D (55) firma sahibi H.T.'nin (61) titiz takibi sonrası çalıştığı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı.
DEPODA STOKLAMIŞ
Çaldığı mazotu evinin yakınındaki depoya stoklayan ve yaklaşık 30 bidon mazotla suçüstü yakalan zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Küçükbalıklı Merkez Karokulu'na götürüldü.
BANA NANKÖRLÜK YAPTI
Öte yandan yaşanan vahim olay sonrası isyan eden firma sahibi H.T., "6 ayda 300 bin lira zararım oldu. Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında bana nankörlük yaptı' diyerek sitem etti.