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    • Yaşam
    • 07.10.2022 22:53
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    • 07.10.2022 22:53
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    İzmir'de AK Parti irtibat bürosuna sopalı saldırı! 1 kişi gözaltına alındı

    İzmir'in Torbalı ilçesinde, AK Parti Ayrancılar irtibat bürosuna bir kişi tarafından sopalı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı.

    İzmir’de Ak Parti bürosuna sopalı saldırı

    Olay, saat 15.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan AK Parti Ayrancılar irtibat bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, E.G. (42) isimli kişi, irtibat bürosuna giderek yanında bulunan sopa ile bürodaki eşyalara zarar verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli E.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
    Olay sonrası sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Saldırıda parti binamızda maddi hasar gelmiş olup, parti çalışanlarımıza hamdolsun ki bir zarar gelmemiştir. Bu gibi üzücü durumlar bizi güzel ilçemiz Torbalı için çalışmaktan alıkoymayacaktır. Durmak yok yola devam" dedi.

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    Haberler Yaşam İzmir'de AK Parti irtibat bürosuna sopalı saldırı! 1 kişi gözaltına alındı
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