İzmir'de AK Parti irtibat bürosuna sopalı saldırı! 1 kişi gözaltına alındı





MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay sonrası sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Saldırıda parti binamızda maddi hasar gelmiş olup, parti çalışanlarımıza hamdolsun ki bir zarar gelmemiştir. Bu gibi üzücü durumlar bizi güzel ilçemiz Torbalı için çalışmaktan alıkoymayacaktır. Durmak yok yola devam" dedi.





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