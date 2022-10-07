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    • Yaşam
    • 07.10.2022 23:12
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    • 07.10.2022 23:12
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    Diyarbakır'da kayınbabası tarafından namaz kılarken vurulan damat hayatını kaybetti

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre aile içerisinde sorunu olan kayınbaba damadını namaz kılarken silahla vurdu. Damat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Kayınbaba damadını namaz kılarken vurdu

    Olay, Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aile içerisinde sorunu olduğu ileri sürülen damat, kayınpederi tarafından namaz kılarken kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine silahla 4 el ateş ederek yaralandı.

    Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne özel araçla kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat hayatını kaybetti.

    Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da kayınbabası tarafından namaz kılarken vurulan damat hayatını kaybetti
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