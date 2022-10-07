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    • Haberler
    • 07.10.2022 23:42
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    • 07.10.2022 23:42
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    Peygamber Efendimizin süt annesi kimdir? Hz. Muhammed'in (SAV) süt kardeşlerinin isimleri nelerdir?

    Peygamber Efendimizin (SAV) süt annesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu sebeple de konu ile alakalı olarak araştırmalar yapılıyor. Hz. Muhammed'in süt kardeşleri de bulunmaktadır. Peki, Peygamber Efendimizin süt annesi kimdir? Hz. Muhammed'in (SAV) süt kardeşlerinin isimleri nelerdir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Peygamber Efendimizin süt annesi kimdir? Hz. Muhammed’in SAV süt kardeşlerinin isimleri nelerdir?

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) süt annesi Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Bu konu ile ilgili internette bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanında Hz. Muhammed'in (SAV) süt kardeşleri bulunduğu da bilinmektedir.



    Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Süt Annesi ve Süt Kardeşlerinin İsimleri Nelerdir?

    Hz. Muhammed'in (SAV) öz kardeşi bulunmamaktadır. Ancak süt annesi sebebi ile süt kardeşleri bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin yetim olduğu Müslümanlar tarafından bilinmektedir. Hz. Muhammed (SAV) yetim olduğu için Arap kadınları kendisi ile ilgilenmek istememişlerdir. Yalnızca Halime isimli bir Arap kadın kabilesine eli boş gitmek istemediği için Peygamber Efendimizi kabul etmiştir.

    Halime, Peygamber Efendimizi aldıktan sonra sütünde artış olmuştur. Bunun yanında evinde de pek çok konuda değişiklikler meydana gelmiştir. Bunun yanında Halime'nin kabilesinin baktığı hayvanların da sütünde artış meydana gelmiştir.



    Hz. Muhammed'in (SAV) babasının adı Abdullah'tır. Annesinin adı ise Amine Hatun olarak bilinmektedir. Peygamber Efendimizin çocuklarının isimleri; Zeynep, Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah, İbrahim olarak bilinmektedir.

    Peygamber Efendimizin Halime (ra) tarafından kardeşleri;

    Şeyma bint-i Haris

    Abdullah b. Haris

    Üneyse bint-i Haris'tir

        Süveybe, Hz. Muhammed'in amcası olan Ebu Leheb'in cariyesidir. Süveybe hem oğulu Mesruh'u hem de Peygamber Efendimizi emzirmiştir.

        Hz. Muhammed (SAV) Sa'doğulları kabilesinde yaklaşık olarak iki yıl kalmıştır. Vaktin dolmasından sonra Hz. Muhammed'i bir müddet daha yanında tutmak istemiştir.

        Halime, Hz. Muhammed'i kabul ettikten sonra kendisinin ve çocuklarının hayatında bir anda değişiklik olmuştur. Peygamber efendimizin birden fazla süt kardeşi bulunuyordu.



        Hz. Hamza aynı zamanda Hz. Muhammed'in amcasıdır. Ancak ondan önce Süveybe'den süt emmesi sebebi ile aynı zamanda Peygamber Efendimizin süt kardeşidir.

        Ebu Seleme b. Abdi'l-Esed el-Mahzumi, Süveybe'den süt emdiği için Peygamber Efendimizin süt kardeşidir. Bu kimse İslamiyet'i ilk kabul eden kişiler arasında yer almaktadır.

        Mesruh, Süveybe'nin oğludur. Peygamber Efendimiz ile beraber süt emmesi sebebi ile süt kardeş olmuşlardır.
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