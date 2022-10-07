Peygamber Efendimizin süt annesi kimdir? Hz. Muhammed'in (SAV) süt kardeşlerinin isimleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) süt annesi Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Bu konu ile ilgili internette bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanında Hz. Muhammed'in (SAV) süt kardeşleri bulunduğu da bilinmektedir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Süt Annesi ve Süt Kardeşlerinin İsimleri Nelerdir?
Hz. Muhammed'in (SAV) öz kardeşi bulunmamaktadır. Ancak süt annesi sebebi ile süt kardeşleri bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin yetim olduğu Müslümanlar tarafından bilinmektedir. Hz. Muhammed (SAV) yetim olduğu için Arap kadınları kendisi ile ilgilenmek istememişlerdir. Yalnızca Halime isimli bir Arap kadın kabilesine eli boş gitmek istemediği için Peygamber Efendimizi kabul etmiştir.
Halime, Peygamber Efendimizi aldıktan sonra sütünde artış olmuştur. Bunun yanında evinde de pek çok konuda değişiklikler meydana gelmiştir. Bunun yanında Halime'nin kabilesinin baktığı hayvanların da sütünde artış meydana gelmiştir.
Hz. Muhammed'in (SAV) babasının adı Abdullah'tır. Annesinin adı ise Amine Hatun olarak bilinmektedir. Peygamber Efendimizin çocuklarının isimleri; Zeynep, Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah, İbrahim olarak bilinmektedir.
Peygamber Efendimizin Halime (ra) tarafından kardeşleri;
Şeyma bint-i Haris
Abdullah b. Haris
Üneyse bint-i Haris'tir