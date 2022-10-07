Peygamber Efendimizin süt annesi kimdir? Hz. Muhammed'in (SAV) süt kardeşlerinin isimleri nelerdir?





Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Süt Annesi ve Süt Kardeşlerinin İsimleri Nelerdir?



Hz. Muhammed'in (SAV) öz kardeşi bulunmamaktadır. Ancak süt annesi sebebi ile süt kardeşleri bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin yetim olduğu Müslümanlar tarafından bilinmektedir. Hz. Muhammed (SAV) yetim olduğu için Arap kadınları kendisi ile ilgilenmek istememişlerdir. Yalnızca Halime isimli bir Arap kadın kabilesine eli boş gitmek istemediği için Peygamber Efendimizi kabul etmiştir.



Halime, Peygamber Efendimizi aldıktan sonra sütünde artış olmuştur. Bunun yanında evinde de pek çok konuda değişiklikler meydana gelmiştir. Bunun yanında Halime'nin kabilesinin baktığı hayvanların da sütünde artış meydana gelmiştir.