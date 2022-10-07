İran'da liseli kız sloganlar attı öğrenciler, dersleri boykot edip sokağa çıktı





HUKUK ZAFERİ

ANkara'da Büşra Eröksüz (27), serebral palsi hastalığıyla dünyaya geldi. Ancak fiziksel engelinin, hayallerinin önüne geçmesine izin vermedi. Çok çalıştı, mücadele etti. Özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesi'ne tam burslu olarak yerleşti. Başarıyla mezun olduktan sonra avukatlık mesleğine başlayan Eröksüz, en büyük destekçisinin ailesi ve ilkokul öğretmeni olduğunu söyledi. "Engelli bir bireyseniz çocukken akran zorbalığına daha fazla maruz kalıyorsunuz. Bu süreçte en büyük destekçim ailem ve ilkokul öğretmenimdi. 6-7 yaşlarımdan itibaren hep avukat olmayı hayal ettim. Bedendeki engel asla hayallere engel olmamalı. Bütün hayallerin yapılabilir kılındığı bir nokta mutlaka var" dedi.