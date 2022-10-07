İran'da liseli kız sloganlar attı öğrenciler, dersleri boykot edip sokağa çıktı

İran'da Mahsa Amini ve Nika Şekarami'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler, okulların açılmasıyla yeniden alevlendi. Liselere de sıçrayan protestolarda birçok kadın ve genç kızın başörtülerini çıkararak rejim karşıtı sloganlar atması dikkat çekti. Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde slogan atıp yürüyüş yapan liseli kız öğrencilerin görüntüleri sosyal medyaya servis edildi. Dersleri boykot ettiği belirtilen öğrenciler "Mollalar yok olmalı" sloganlarıyla ülke yönetimine tepki gösterdi. Siraz kentindeki lise öğrencilerinin ana yolu trafiğe kapatarak "Diktatöre ölüm" sloganları eşliğinde başörtülerini çıkarması da büyük ses getirdi. Birçok kız öğrenci, başörtülerini çıkarıp saçlarının görüntülerini videoya çekti.
HADİ EVLİNEK
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Ordu Komutana Muhuzi Kaibinrugaba, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye sosyal medya aracılığı ile evlenme teklif etti. 100 inek vereceğini söyledi. "Benimle evlenmezsen İtalya'yı işgal ederim" dedi. Babası tarafından görevine son verildi.
KREŞTE DEHŞET
Tayland'da görevden alınan polis memuru Panya Kamrab, Nong Bua Lam Phu eyaletinde bir kreşi bastı. Çocuklara kurşun yağdırdı. Korkunç saldırıda 23'ü öğrenci 34 kişi hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırganın eve giderek karısı ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.