Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İran'da liseli kız sloganlar attı öğrenciler, dersleri boykot edip sokağa çıktı

    Protestolar liselere sıçradı. Genç kızlar başörtülerini çıkarıp rejim karşıtı Liseli kız sloganlar attı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Kız’gın ateş!

    İran'da Mahsa Amini ve Nika Şekarami'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler, okulların açılmasıyla yeniden alevlendi. Liselere de sıçrayan protestolarda birçok kadın ve genç kızın başörtülerini çıkararak rejim karşıtı sloganlar atması dikkat çekti. Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde slogan atıp yürüyüş yapan liseli kız öğrencilerin görüntüleri sosyal medyaya servis edildi. Dersleri boykot ettiği belirtilen öğrenciler "Mollalar yok olmalı" sloganlarıyla ülke yönetimine tepki gösterdi. Siraz kentindeki lise öğrencilerinin ana yolu trafiğe kapatarak "Diktatöre ölüm" sloganları eşliğinde başörtülerini çıkarması da büyük ses getirdi. Birçok kız öğrenci, başörtülerini çıkarıp saçlarının görüntülerini videoya çekti.



    HADİ EVLİNEK
    Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Ordu Komutana Muhuzi Kaibinrugaba, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye sosyal medya aracılığı ile evlenme teklif etti. 100 inek vereceğini söyledi. "Benimle evlenmezsen İtalya'yı işgal ederim" dedi. Babası tarafından görevine son verildi.



    KREŞTE DEHŞET
    Tayland'da görevden alınan polis memuru Panya Kamrab, Nong Bua Lam Phu eyaletinde bir kreşi bastı. Çocuklara kurşun yağdırdı. Korkunç saldırıda 23'ü öğrenci 34 kişi hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırganın eve giderek karısı ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.



        ÖLÜM TEĞET GEÇTİ
        Samsun'da yaşayan üniversite öğrencisi Simay Taşabat (18), kulaklığını taktı. Tren yolundan karşıya geçmeye çalıştı. Ancak 60 tonluk treni duymadı. Dikkatli vatman Yasemin Danışmaz ise son anda fren yaptı. Genç kızı ölümden kurtardı. Olaydan sonra vatman ile bir araya gelen Taşabat, "Kulaklığı kafa dağıtmak için takmıştım ama az kalsın kendimi dağıtıyordum" dedi.



        'EŞ'SİZ KATİL
        İstanbul Çekmeköy'de Ersin Müezzin (35), 5 ay önce eşi Burcu Tokaç'tan (32) boşandı. Ancak peşini bırakmadı. Tokaç'ın yaşadığı siteyi bastı. Çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla ateş açtı. Başından vurulan talihsiz kadın, 12 gün hastanede ölüm kalım savaşı verdi. Ancak önceki sabah hayatını kaybetti. Katil eski eş ise tutuklandı.



        HUKUK ZAFERİ
        ANkara'da Büşra Eröksüz (27), serebral palsi hastalığıyla dünyaya geldi. Ancak fiziksel engelinin, hayallerinin önüne geçmesine izin vermedi. Çok çalıştı, mücadele etti. Özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesi'ne tam burslu olarak yerleşti. Başarıyla mezun olduktan sonra avukatlık mesleğine başlayan Eröksüz, en büyük destekçisinin ailesi ve ilkokul öğretmeni olduğunu söyledi. "Engelli bir bireyseniz çocukken akran zorbalığına daha fazla maruz kalıyorsunuz. Bu süreçte en büyük destekçim ailem ve ilkokul öğretmenimdi. 6-7 yaşlarımdan itibaren hep avukat olmayı hayal ettim. Bedendeki engel asla hayallere engel olmamalı. Bütün hayallerin yapılabilir kılındığı bir nokta mutlaka var" dedi.



            FISTIK GİBİ SAVAŞ
            Türkiye'nin yeşil altını Antep fıstığı, lezzetiyle damak çatlattı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tescilli ürünü, Gaziantep ve Şanlıurfa arasında da paylaşılamadı. Fıstık üreticisi Mustafa Turgut, "Antep fıstığı, yüzyıllardır Gaziantep'te yetişiyor" ifadesini kullandı. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ise sert çıktı! "Şanlıurfa'nın 'keten köyneği' fıstığına kimse Antep fıstığı diyemez. Onun lezzetini hiçbir yerde bulamazsınız" açıklaması yaptı.



            MASKE VE SOKAK CEZALARI SİLİNİYOR
            AK Parti'nin bugün TBMM'ye sunulması beklenen torba yasa teklifi kapsamında maske cezalarına ve sokağa çıkma cezalarına af geliyor. Buna göre binlerce vatandaş cezaları ödemek zorunda kalmayacak.



            142 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 142 milyon 638 bin lira devretti. 5 bilenler 40'ar bin lira, 4 bilenler 859'ar lira, 3 bilenler 41'er lira, 2 bilenler 4'er lira alacak.



                MİT'TEN NOKTA OPERASYON
                Türk istihbaratı, Suriye'nin kuzeyine geçti. Ovacık Savcısı Murat Uzun'u şehit eden, PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş'ı etkisiz hale getirdi.

                'SARA' HAŞLAMA
                Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, şehirdeki mekanları eleştirdi. Verdi veriştirdi: Şehirde tek bir iyi restoran yok. Her yerde korkunç yiyecekler var. Taze gıda bulmak mümkün değil.

                ŞARJ BİRLİĞİ
                Avrupa Parlamentosu, beklenen kararı aldı. Tüm cep telefonlarının ortak şarj kullanmasında anlaştı.

                ELEKTRİKLİ FACİA
                Marmarıs'te Berfin Günden, elektrikli bisikletine bindi. Ancak dengesini kaybetti. Bir anda yere devrildi. Hastaneye kaldırıldı fakat müdahalelere rağmen can verdi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Sözleşmeliye kadro Ekim’de tamam
                Haberler Yaşam İran'da liseli kız sloganlar attı öğrenciler, dersleri boykot edip sokağa çıktı
                    SON DAKİKA