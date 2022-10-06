Fatih'te korku dolu gece! Metruk bina alev alev yandı

Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önce belediye tarafından etrafında önlem alınarak kapatılan 4 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER BİNAYI SARDI

Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada büyüyen alevler tüm binayı sardı.