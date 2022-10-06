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    • Yaşam
    • 07.10.2022 06:11
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    • 07.10.2022 06:11
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    Fatih'te korku dolu gece! Metruk bina alev alev yandı

    Son dakika haberleri... Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Geceyi aydınlatan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

    İstanbul’da korku dolu gece!

    Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangın, saat 03.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önce belediye tarafından etrafında önlem alınarak kapatılan 4 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    ALEVLER BİNAYI SARDI
    Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada büyüyen alevler tüm binayı sardı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın çıkan binanın hemen yanında bulunan ahşap bir bina ise güvenlik amacıyla boşaltıldı.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, metruk bina tamamen yandı.


    Yangın çıkan metruk binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları görüldü.

    İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

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