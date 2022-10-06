İstanbul Valiliği uyardı! Bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor!

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımla, bu gece kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.
#Meteoroloji'ye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 6, 2022
Rüzgârın; bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgârın etkisini öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor.
❗️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/TWURdRjORL pic.twitter.com/r5GPVEwgvf
Açıklamada, "Rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgârın etkisini öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
HAVA DURUMU UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Haftalık raporda birçok ilin önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkisinde olacağını vurgulayan MGM, yağışlarla beraber kuvvetli rüzgara karşı da uyardı. Bu uyarılarla beraber "4-5-6-7 Ekim 2022 Hava durumu nasıl olacak, yarın yağış var mı?" soruları yanıt arıyor. İşte hava durumu raporu ve detaylar.