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    • Yaşam
    • 07.10.2022 08:27
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    • 07.10.2022 08:37
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    Her yerde geçerli olacak! Ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor...

    Ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor.... Toplu taşımada Türkiye’ye çağ atlatacak Türkiye Kart ile ilgili çalışmalara hız verildi. Yaşlılar bu kartla Türkiye’nin her yerinde toplu taşıma ile sorunsuz yolculuk yapabilecek. İşte detaylar...

    Ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor...

    Türkiye Kart ile ulaşımda yeni bir dönem başlayacak.

    Türkiye ulaşım ve haberleşmede önümüzdeki 30 yılın planlamasını yaptı. Söz konusu dönemde 197 milyar dolarlık yatırım hayata geçirilecek. Yapılacak olan yatırım 1 trilyon dolarlık bir katma değer yaratırken, 27 milyon kişiye de iş olanağı sağlayacak.

    Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, TBMM Yaşlılar Araştırma Komisyonu toplantısına katılıp bir sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sabah'ın aktardığına göre Aysözen'in sunumunda öne çıkanlar şöyle:

    1 TRİLYON KATKI, 27 MİLYON İSTİHDAM
    197 milyar dolarlık bir yatırım projesi ortaya koyduk; bunların başını demir yolu sektörü, ikinci olarak da haberleşme sektörü çekiyor. Özellikle ortaya koyduğumuz planlamada çevreci, dijital ihracat ve hareketlilik odaklı bir sürdürülebilir senaryo ortaya koyduk ve bu sonuç itibarıyla 2053 yılında yolcu hareketliliğin bugüne nazaran 2,2 kat artacağını, yani bugün yolculuğun yılda 1 milyar 906 milyondan 4,3 milyara çıkacağını hesapladık.

    Bu hesaplamalar dâhilinde de 30 yıllık projeksiyonumuzu yaptık ve bunların yaklaşık gayrisafi millî hasılaya bu yatırımların 1 trilyon doların üzerinde etki yapacağını ve bu yatırımların toplamda 27 milyon kişiye istihdam sağlayacağını hem faaliyet hem de yatırım döneminde öngörüyoruz.

    ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM
    Seyahatinin başlangıcından sonuna kadar konforu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu kapsamda 57 havalimanımızın 34'üne erişilebilirlik belgesi aldık, diğerleri için valilikler ile çalışmalar sürüyor.

    TEK KARTLA TÜRKİYE
    Yaşlılarımız başka karta gerek olmadan sadece Türkiye Kart Türkiye'nin her yerinde yolculuklarını gerçekleştirip toplu taşımdan yararlanabilecek.

    ALZHEIMER HASTALARI İÇİN BİLEKLİK
    Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için mobil uygulama ve çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik ve kart uygulamasını planlıyoruz.

    ENGELLİ YAZILIMI
    Erişimi kısıtlı bireylerin birebir kullanabileceği herkes için hareketlilik uygulamasının yazılım çalışmalarına başladık.

    Bu anlamda yaşlı ve engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik hayata katılımlarını arttırmak ve bağımsız hareketliliği arttırmaları için bu uygulama sayesinde kendileri rotalama yapma, engelli ve yaşlı hizmetlerine buradan ulaşabilme, canlı bağlantı sağlama gibi PttKart'la entegre bir uygulama çalışmasını sürdürüyoruz ve hatta bu uygulama sayesinde refakatçi uygulamasını da hizmete almış olacağız.

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    Haberler Yaşam Her yerde geçerli olacak! Ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor...
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