Her yerde geçerli olacak! Ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor...

Türkiye Kart ile ulaşımda yeni bir dönem başlayacak.

Türkiye ulaşım ve haberleşmede önümüzdeki 30 yılın planlamasını yaptı. Söz konusu dönemde 197 milyar dolarlık yatırım hayata geçirilecek. Yapılacak olan yatırım 1 trilyon dolarlık bir katma değer yaratırken, 27 milyon kişiye de iş olanağı sağlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, TBMM Yaşlılar Araştırma Komisyonu toplantısına katılıp bir sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sabah'ın aktardığına göre Aysözen'in sunumunda öne çıkanlar şöyle:

1 TRİLYON KATKI, 27 MİLYON İSTİHDAM

197 milyar dolarlık bir yatırım projesi ortaya koyduk; bunların başını demir yolu sektörü, ikinci olarak da haberleşme sektörü çekiyor. Özellikle ortaya koyduğumuz planlamada çevreci, dijital ihracat ve hareketlilik odaklı bir sürdürülebilir senaryo ortaya koyduk ve bu sonuç itibarıyla 2053 yılında yolcu hareketliliğin bugüne nazaran 2,2 kat artacağını, yani bugün yolculuğun yılda 1 milyar 906 milyondan 4,3 milyara çıkacağını hesapladık.