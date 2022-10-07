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    • Yaşam
    • 07.10.2022 08:58
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    • 07.10.2022 08:58
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    2022 Maske Cezaları siliniyor mu, ödeyenler parasını geri alabilecek mi? | ivd.gib.gov.tr CEZA SORGULAMA | Maske takmama cezası ne kadar?

    Maske takmama cezası, koronavirüs pandemi döneminde uygulanıyordu. Normalleşme adımları ile de aşama aşama maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Peki, maske cezaları silinecek mi? Maske cezasını ödeyenler paralarını geri alabilecek mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Maske Cezaları siliniyor mu?

    Pandemi döneminde 'maske takmayanlara' uygulanan cezaların silineceği torba kanun teklifini AK Parti TBMM'ye sunacak.

    MASKE CEZASI SİLİNİYOR MU?

    Maske takmama cezaları hakkında yeni gelişme yaşandı ve AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacağı torba yasada söz konusu cezalara ilişkin teklif yer aldı. Buna göre 90 maddelik torba kanun teklifinde, pandemi döneminde maske takmayanlara uygulanan cezalar silinecek.

    Teklifte öte yandan KYK faizlerinin silinmesi ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçların silinmesi de yer alacağı biliniyor.
        Sözleşmeliye kadro Ekim’de tamam
        Haberler Yaşam 2022 Maske Cezaları siliniyor mu, ödeyenler parasını geri alabilecek mi? | ivd.gib.gov.tr CEZA SORGULAMA | Maske takmama cezası ne kadar?
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