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    • Yaşam
    • 06.10.2022 09:02
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    • 06.10.2022 09:03
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    6 Ekim İstanbul'u Kurtuluşu Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, UPS, PTT kargo açık mı kapalı mı, kaça kadar çalışıyor? BUGÜN kargolar çalışıyor mu?

    İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle vatandaşlar internet arama motorlarında kargo şirketlerinin durumunu araştırıyor. Her yıl 6 Ekim'de kutlanan İstanbul'un Kurtuluşu bu yıl hafta içine denk geliyor. Hal böyle olunca kargo bekleyen ve kargo göndermek isteyenler 'BUGÜN kargolar çalışıyor mu? 6 Ekim İstanbul'u Kurtuluşu Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, UPS, PTT kargo açık mı kapalı mı, kaça kadar çalışıyor?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!

    BUGÜN kargolar çalışıyor mu?

    6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılı bugün yani Perşembe günü kutlanacak. 13 Kasım 1918'de fiilen başlayan İstanbul'un işgali tam 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. 6 Ekim 1923 tarihinde işgalin sona ermesiyle bu önemli gün her yıl İstanbul'un kurtuluşu olarak kutlanmaya başlandı. İstanbul'u Kurtuluşu resmi tatillerimiz arasında yer almazken, 6 Ekim'de açık ve kapalı olan yerler merak konusu oldu. Peki Bugün kargolar çalışıyor mu? 6 Ekim İstanbul'u Kurtuluşu Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, UPS, PTT kargo açık mı kapalı mı, kaça kadar çalışıyor?

    BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    6 Ekim 2022 Perşembe günü tüm kargolar normal çalışma düzeninde devam edecek. Buna göre yarın Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, PTT kargo açık olacak.

    2022 YURTİÇİ, MNG, SÜRAT, ARAS, PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    PTT KARGO

    PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

    PTT Kargo pazar günleri kapalıdır. PTT Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

    YURTİÇİ KARGO

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

    Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO

    MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        SÜRAT KARGO

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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        Haberler Yaşam 6 Ekim İstanbul'u Kurtuluşu Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, UPS, PTT kargo açık mı kapalı mı, kaça kadar çalışıyor? BUGÜN kargolar çalışıyor mu?
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