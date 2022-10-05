Rize'de korku dolu anlar! Kamyon lastiği bomba gibi patladı: 3 iş yeri hasar gördü

Kamyon şoförü Hamit Gül, "Kamyonumdaki başka bir sorunu tamir ettirmek için sanayiye girdim. Arka lastiğimin balon çıkardığını fark edemedim. Aracımın tamirini yaptırmak için dükkan aradığım sırada aniden lastik, bomba patlar gibi patladı ve yanından geçtiğim araca zarar verdi. Gerçekten korku verici bir andı. Fark etmeden karşı tarafa zarar verdik. Zarar gören araç ve iş yerleri sahiplerinden özür diliyorum" dedi.

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