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    • Yaşam
    • 06.10.2022 09:00
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    • 06.10.2022 09:02
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    6 Ekim 2022 Perşembe hastanelerin çalışma durumu! BUGÜN hastane, eczane, sağlık ocağı, acil, poliklinikler açık mı kapalı mı?

    6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu Perşembe günü kutlanacak. Hastane, eczane, sağlık ocağı gibi yerlerde işleri olanlar 'BUGÜN hastane, eczane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı kapalı mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 6 Ekim 2022 Perşembe hastane, eczane, sağlık ocağı, polikliniklerin çalışma durumu...

    BUGÜN HASTANE, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, POLİKLİNİKLER AÇIK MI KAPALI MI?

    6 Ekim 2022 Perşembe hastane, eczane, sağlık ocağı, polikliniklerin çalışma durumu merak ediliyor. İstanbul'da 4 yılı aşan düşman işgali 6 Ekim 1923 tarihinde son buldu. Bu tarih her yıl büyük coşkuyla kutlanıyor. Bu sene de 99. yılı kutlanacak! Peki 6 Ekim 2022 Perşembe hastane, eczane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı kapalı mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? İşte yanıtları..

    BUGÜN HASTANE, ECZANE, SAĞLIK OCAĞI, POLİKLİNİKLER AÇIK MI KAPALI MI?

    İstanbul'un kurtuluşu olan belirlenen 6 Ekim resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Bu nedenle hastane, eczane, sağlık ocağı, poliklinikler 6 Ekim 2022 Perşembe günü normal çalışma düzeninde devam edecektir.

    İSTANBUL'UN İŞGALİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

    İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

        6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU

        24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

        6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.
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        Haberler Yaşam 6 Ekim 2022 Perşembe hastanelerin çalışma durumu! BUGÜN hastane, eczane, sağlık ocağı, acil, poliklinikler açık mı kapalı mı?
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