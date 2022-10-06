Türkiye'de taksi çağırma uygulaması vatandaşları isyan ettirdi

Popüler taksi çağırma uygulamalarından olan BiTaksi'ye 'Taksimetreyi aç gel' özelliğinin ardından 'Bahşişli Çağır' seçeneği eklendi. Uygulamaya getirilen bu güncelleme ile 'Bahşişli Çağır' özelliğini kullanarak taksi çağıran kişiler, yolculuğa bahşiş vereceğini önceden belirteceği için BiTaksi'de öne geçebilecek. BiTaksi, söz konusu güncellemeyi "Uygulamaya eklenen 'Bahşişli Çağır' özelliği sayesinde sürücün yolculuk için bahşiş vereceğini önceden bilir ve sana taksi bulmamız kolaylaşır" ifadeleriyle duyurdu. BiTaksi'nin güncellemesine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi: Her kuruşumuzu almak için güncellemeler yapıyorsunuz. Ne bahşişi arkadaş.
ÇÖLDE KAYAK!
Suudi Arabistan, ülkenin 500 milyar dolarlık NEOM megakent projesinin bir parçası olarak inşa edilen bir kayak merkezi olan Trojena'da 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Açıklamada, Trojena'nın "Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan ilk Batı Asya şehri" olacağı belirtildi. 2 bin 600 rakımlı Trojena, 2.9 milyar dolarlık çalışmayla 2026'ya kadar tamamlanacak.
CANLI BULUŞMA
19 yaşındaki Mesude Şahin Sönmez, 19 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nden kaybolmuştu. Mesude 10 Eylül'de 2 yıllık nişanlısıyla evlenmiş, balayından döndüğü gün ortadan kaybolmuştu. Aile dün atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten yardım istedi. Anlı, yine büyük bir başarıya imza attı ve Mesude'yi canlı yayında ailesiyle buluşturdu. Mesude, "İki yıldır nişanlıydım. Ama içim ısınmıyordu, aileme söyledim. Başımızı öne eğme dediler. Mutlu rolü yaptım. 15 yaşıma kadar evcilik oynardım, 17 yaşımda gerçeği oldu. İstemediğim bir evliliğin içindeydim. 7 gece boyunca balayında aynı yerde kalınca da onunla bir ömrü paylaşamayacağımı anladım. Ailemin bu durumu yüzüme vurmalarını istemiyorum, boşanıp baba evine döneceğim" dedi.