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    Türkiye'de taksi çağırma uygulaması vatandaşları isyan ettirdi

    Türkiye’de taksi çağırma uygulaması olan BiTaksi’ye ‘Bahşişli Çağır’ seçeneği eklendi. Uygulamayı kullananlar ise bu güncellemeye tepki gösterdi: Yeter artık. Cebimizdeki her kuruşa göz diktiniz! İşte sizler için derlediğimiz 6 Ekim tarihli TAKVİM gazetsi yurttan ve dünyadan haberler...

    Bi durun artık

    Popüler taksi çağırma uygulamalarından olan BiTaksi'ye 'Taksimetreyi aç gel' özelliğinin ardından 'Bahşişli Çağır' seçeneği eklendi. Uygulamaya getirilen bu güncelleme ile 'Bahşişli Çağır' özelliğini kullanarak taksi çağıran kişiler, yolculuğa bahşiş vereceğini önceden belirteceği için BiTaksi'de öne geçebilecek. BiTaksi, söz konusu güncellemeyi "Uygulamaya eklenen 'Bahşişli Çağır' özelliği sayesinde sürücün yolculuk için bahşiş vereceğini önceden bilir ve sana taksi bulmamız kolaylaşır" ifadeleriyle duyurdu. BiTaksi'nin güncellemesine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi: Her kuruşumuzu almak için güncellemeler yapıyorsunuz. Ne bahşişi arkadaş.



    ÇÖLDE KAYAK!
    Suudi Arabistan, ülkenin 500 milyar dolarlık NEOM megakent projesinin bir parçası olarak inşa edilen bir kayak merkezi olan Trojena'da 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Açıklamada, Trojena'nın "Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan ilk Batı Asya şehri" olacağı belirtildi. 2 bin 600 rakımlı Trojena, 2.9 milyar dolarlık çalışmayla 2026'ya kadar tamamlanacak.



    CANLI BULUŞMA
    19 yaşındaki Mesude Şahin Sönmez, 19 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nden kaybolmuştu. Mesude 10 Eylül'de 2 yıllık nişanlısıyla evlenmiş, balayından döndüğü gün ortadan kaybolmuştu. Aile dün atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten yardım istedi. Anlı, yine büyük bir başarıya imza attı ve Mesude'yi canlı yayında ailesiyle buluşturdu. Mesude, "İki yıldır nişanlıydım. Ama içim ısınmıyordu, aileme söyledim. Başımızı öne eğme dediler. Mutlu rolü yaptım. 15 yaşıma kadar evcilik oynardım, 17 yaşımda gerçeği oldu. İstemediğim bir evliliğin içindeydim. 7 gece boyunca balayında aynı yerde kalınca da onunla bir ömrü paylaşamayacağımı anladım. Ailemin bu durumu yüzüme vurmalarını istemiyorum, boşanıp baba evine döneceğim" dedi.



        T'İRAN' ZULMÜ!
        İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin (22) ardından ülkedeki rejim karşıtı protestolar bitmek bilmedi. Ülkede kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet haberleri art arda gelmeye devam etti. Protestolar sırasında kaybolan 16 yaşındaki Nika Shakarami'nin cesedi, 10 gün sonra burnu ezilmiş ve kafatası kırılmış olarak ailesine teslim edildi. Aile kızlarını Khorramabad'da toprağa verdi. ÇÇ Ancak acıları sona ermedi. Doğum gününde öldürülen yavrularının mezardaki cesedinin, güvenlik güçleri tarafından çalındığını iddia etti. Cansız bedenin Veysian kasabasına götürüldüğünü öğrendiklerini söyledi. Shakami'nin ölüm haberini paylaşan İranlı gazeteci Masih Alinejad, ailenin genç kızın kafatasının çok sayıda darbe sonucu ezildiğini ve burnun kırıldığını söylediğini bildirdi.



        TU'RUS'T!
        Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği günlerde ORT'de editör olan Marina Ovsyannikova, yayına "Savaşa hayır" yazılı bir pankartla çıktı. Haberleri sunan Yekaterina Andreyeva da eleştirilerden nasibini aldı. Andreyeva'nın ülkeden kaçtığı haberleri yayıldı. Türkiye'de olduğunu doğrulayan Andreyeva İstanbul ve Şanlıurfa'yı gezdikten sonra döneceğini paylaştı: Peygamberler şehri Urfa'dan enerjiyi, Moskova'ya getireceğim.



        MOTOR SU KAYNATTI
        ABD'li Google Earth, Türkiye'nin askeri üs ve tesislerini hedef aldı. Stratejik uçak ve gemilerin net bir şekilde yayınlandığı, askeri üs ve tesislerin yerleşiminin ise tüm ayrıntılarıyla gösterildiği ortaya çıktı. Ancak, Yunanistan'da ise askeri üs ve tesislerin sansürlendiği anlaşıldı. Google'ın bu sansürünün Avrupa'daki birçok ülke ve İsrail için de uygulandığı hatırlatıldı.



            DİLENCİ BANK!
            Yalova kent merkezinde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Cevdet Aydın Parkı'nda yakalanan S.G.'nin üzerinden 12 bin 40 lira lira çıktı. Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.'ye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 277 lira ceza uygulandı. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.



            YEDİ BELA MUZAFFER
            Ankara'da 77 yaşındaki Muzaffer Çorap, kıskançlık nedeniyle kendisinden 37 yaş küçük eşi Dilek Çorap ile tartıştı. Ardından tabanca ile 7 el kurşun sıktı. Polisi arayan Çorap, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim olmak istediğinibelirtti. Gözaltına alınan Muzaffer Çorap, eşinin kendine hakaret ettiğini ve saldırdığını, cinayeti ise bu yüzden işlediğini anlattı. Tutuklandı.



            150 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 150 milyon 627 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 2 milyon 824'er bin lira, 4 bilenler 2 bin 795'er lira, 3 bilenler 159'ar lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                BİR TALİHLİYE 715 BİN LİRA
                5+1 bilen bir kişi, 715 bin lira kazandı. 5 bilenler 8 bin 696'şar, 4+1 bilenler 511'er, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                POZ AYI!
                Düzce'de deli bal yerken bayılan sevimli ayı, tedavi edildi. Balkız adı verildi. Yeniden ormana gönderildi. Günler sonra görüntülendi. Keyfi bal gibiydi.

                KEMER SİLAH OLDU
                G.Antep'te Erdal B., Fatma B.'ye kemerle saldırdı. Mahkeme silah saydı. Yargıtay, 1 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

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                Haberler Yaşam Türkiye'de taksi çağırma uygulaması vatandaşları isyan ettirdi
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