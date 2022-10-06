Türkiye'de taksi çağırma uygulaması vatandaşları isyan ettirdi





MOTOR SU KAYNATTI

ABD'li Google Earth, Türkiye'nin askeri üs ve tesislerini hedef aldı. Stratejik uçak ve gemilerin net bir şekilde yayınlandığı, askeri üs ve tesislerin yerleşiminin ise tüm ayrıntılarıyla gösterildiği ortaya çıktı. Ancak, Yunanistan'da ise askeri üs ve tesislerin sansürlendiği anlaşıldı. Google'ın bu sansürünün Avrupa'daki birçok ülke ve İsrail için de uygulandığı hatırlatıldı.