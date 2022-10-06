Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi





DURUŞMA ERTLENDİ

Mahkeme kaynakları, yaptığı açıklamada, duruşmanın diğer oturumunun 21 Ekim'de gerçekleşeceğini, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep ettiğini söyledi.



Mahkeme ayrıca Özer'in tutukluluğunun, iade işlemlerinin sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.



Elbasan Başsavcılığı, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.