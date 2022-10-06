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    • Yaşam
    • 06.10.2022 18:47
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    • 06.10.2022 18:47
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    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi

    400 kişiden topladığı 356 milyon lirayla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi.

    Thodex davasında flaş gelişme

    400 bin kişiyi 356 milyon lira dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesinde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.



    DURUŞMA ERTLENDİ
    Mahkeme kaynakları, yaptığı açıklamada, duruşmanın diğer oturumunun 21 Ekim'de gerçekleşeceğini, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep ettiğini söyledi.

    Mahkeme ayrıca Özer'in tutukluluğunun, iade işlemlerinin sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

    Elbasan Başsavcılığı, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.



    ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
    Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.

    Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
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        Haberler Yaşam Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 21 Ekim'e ertelendi
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